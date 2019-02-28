CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, projelerini açıkladı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul projelerini anlattı. İstanbul’u yönetirken ilkeleri olacağını belirten İmamoğlu, bu ilkeleri şöyle sıraladı: Kent Anayasası oluşturmak, özen ve insana saygıyla yönetmek, demokratik katılımcılığı sağlamak, yaşam kalitesine öncelik vermek.

Hilton Bomonti Hotelde yapılan basın toplantısına, CHP ve İYİ Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul ilçe başkan adayları katıldı. "Kente özen insana saygı", "Hep birlikte yöneteceğiz", "Ortak Akıl Demokratik katılım" dövizlerinin asılı olduğu salonda, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAR"

Saygı duruşunun ardından daha sona Ekrem İmamoğlu, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. "Bugün itibariyle 31 Mart seçimlerine sadece 31 gün kaldı" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, "31 gün sonra önemli bir karar vereceğiz. Sadece oy verenler açısından değil, onların aileleri, hane ekonomileri, çocukları ve hatta doğmamış çocuk ve torunları için bile önemli bir karar. Türkiye için önemli bir karar" dedi.

"UMUTSUZLUK 7 TEPENİN DIŞINA ÇIKMIŞ"

İstanbullu için bu seçimin üç anlamı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "1. Ekonomi, 2. Ekonomi, 3. Ekonomi... Sokağa çıkın siz de göreceksiniz. Çarşıda pazarda insanlarla konuşun, ekonomik çöküşün derinliğini, insafsızlığını siz de anlayacaksınız. Ekonomi gerçekten kötü. İstanbullu burnundan soluyor. İstanbullunun mutfağını ateş almış. Siyasetten nemalanan küçük bir azınlık dışında gelecek korkusu tüm İstanbul'u sarmış. İşsizlik almış başını gidiyor. Umutsuzluk 7 tepenin dışına taşmış" değerlendirmesinde bulundu.

"CAN YAKICI, YUVA YIKICI BİR KRİZ VAR"

“Kriz var hanımlar, beyler! Derin kriz! Can yakıcı, yuva yıkıcı kriz" diyen İmamoğlu, “Beka sorunu” diye İstanbulluyu boş yere uyutmaya çalışmayın. Şapka düştü, kel göründü! Mızrak çuvala sığmıyor. Evet, kriz var. Evet, inanılmaz bir iş bilmezlik var. Evet, yoksulluk, yolsuzluk, israf var. Evet umut kırıcı bir işsizlik var. Evet trafik var, kaos var. Evet, ihanet var. Ama İstanbullu anladı ki, çözümü var. Onların hayatını kolaylaştıracak, İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracak çözümlerimiz var" diye konuştu.

"İSTANBUL ADİL BİR KENT OLACAK"

İmamoğlu daha sonra projelerini tek tek açıkladı. İmamoğlu, "İstanbul; Adil bir kent olacak. Yeşil bir kent olacak Yaratıcı bir kent olacak. Ama aynı zamanda kadın dostu bir kent olacak. Girişimci dostu bir kent olacak. Engelli ve çocuk dostu bir kent olacak. Şimdi bunları tek tek açayım sizlere… Adil bir kentle ne demek istiyoruz? Yola çıkarken söylemiştim. Öncelikli işimiz, öncelikli derdimiz; İstanbul'daki hayat pahalılığı. Bu koşullarda İstanbul'da çocuk okutmak zor. Karın doyurmak zor. Yaşlıya bakmak zor. Biz İstanbullunun cebinden çıkan parayı mümkün olduğunca azaltacağız. İstanbullulara verilen sosyal yardımları mümkün olduğunca artıracağız. Bizim İstanbul’daki hayat pahalılığıyla mücadelede formülümüz: 4 artı 1’dir" dedi. İstanbullunun cebinden çıkan parayı azaltacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Çok önemli 4 harcama kaleminde İstanbullunun cebinden çıkan parayı azaltacağız. 4 artı 1 formülüyle İstanbul’da pahalılığı gerileteceğiz" dedi. Vatandaşın cebinden çıkan parayı azaltacakları 4 kalemi ise İmamoğlu şöyle açıkladı: "İstanbullunun gıdaya harcadığı parayı azaltacağız. İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız. İstanbullunun eğitime harcadığı parayı azaltacağız. İstanbullunun suya harcadığı parayı azaltacağız.Bunlar, İstanbulluya rahat nefes aldıracak. Bunlara ek olarak +1 diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız ve bu kaynağı vatandaşa sunacağız.”

Fotoğraf: Evrensel

“İSTANBUL’U AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

“Evet İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız" diyen İmamoğlu, hedefleri olan 5 ilkeyi de şöyle sıraladı:

Her şeyden önce bir Kent Anayasası'yla, toplumsal uzlaşmayla yazacağımız İstanbul'un yeni mutabakat belgesiyle Kente özen ve insana saygıyla. Demokratik katılım ve ortak akılla. Sürdürülebilirlik ve inovasyonla. Yaşam kalitesi önceliği ile.

İmamoğlu son olarak sözlerini şunları söyledi: "Sizlere söz veriyorum. Benim yönetimimde tüm bunlar olacak! Tüm bunları birlikte yapacağız, birlikte başaracağız.

Sözlerime son vermeden önce, bizleri izleyen İstanbullulara seslenmek istiyorum.31 Mart Günü mutlaka sandık başına gidin ve oy kullanın. Mutlaka bu şahane şehrin geleceği için iradenizi gösterin." (İstanbul/EVRENSEL)

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