İYİ Partiden Mersin çözümü: Ayfer Yılmaz, Demokrat Partiden aday

İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK tarafından reddedilen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'nin desteklediği Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayının devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacağını açıkladı. Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olacak Yılmaz'ı kendisinin de desteklediğini vurguladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz" demişti. Mersin'de yarıştan kopmadıklarını vurgulayan Akşener, "Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim" demişti.

'ÖNÜMÜZ KESİLDİ'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adaylık dosyasının İl Seçim Kurulu'na geç teslim edilmesi için "kumpas" diyen Kocamaz, DP adaylığıyla ilgili kurula sunulan 5 itirazın, 'Cumhur İttifakı'nın MHP kanadından yapıldığını kaydetti.

İtiraz eden kişilerin, "Cumhur ittifakı"nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamit Tuna ile çekilen fotoğraflarını kürsüden gösteren Kocamaz, "Kumpası kuranlarla ilgili net bilgimiz yoktu; ama itiraz edenlere baktığımızda her şey aydınlığa çıkmaya başladı. İtiraz edenlerin, 'Cumhur İttifakı' adayı ile boy boy resimleri var" dedi.

Kendisinin artık aday olamayacağını dile getirerek, YSK tarafından alınan kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunan Başkan Kocamaz, şöyle konuştu:

"Bizim adaylığımız artık bitmiş durumda. Önümüz kesilmiş durumda; ama bu memlekette demokrasiye sahip çıkacak, ülkeyi bugün yaşanan Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek, bu badireyi atlatacak elbette yiğit, cesur, memleket sevdaları vardır. Demokrasi sevdalıları vardır. İnşallah bugün bu konu ile ilgili hepinizin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış Sayın Ayfer Yılmaz bu işe sahip çıkmıştır. Şu andan itibaren boş durmak yok. Her yere koşacağız. Her yere ulaşacağız. Her noktada halkımız ile buluşacağız ve bu demokrasi ayıbını inşallah temizleyeceğiz. Meydanı, demokrasiyi 'kripto'ların eline bırakmayacağız."

AYFER YILMAZ KİMDİR?

1956'da Ankara'da doğan Ayfer Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı; Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yaptı.

1996'da DYP İçel (Mersin) milletvekili seçildi, 20. ve 21. dönem süresince görev yaptı.

1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı sene içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde Devlet Bakanlığı görevi yaptı.

2002-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği yaptı.

2017'de İYİ Parti'ye katıldı.

Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesi olan Ayfer Yılmaz, 1 çocuk annesidir.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını da kabul etmemişti. (HABER MERKEZİ)

