Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını kabul etmedi.

Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nin gündemine geldi.

YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ye gönderilmişti.

KOCAMAZ: BİRİLERİNİN KRİPTO OYUNLARINA GELDİK

Çamlıbel Merkez Seçim Ofisi'nin önünde dün (26 Şubat) konuşan Burhanettin Kocamaz, "Yine birilerinin kripto oyunlarına geldik" demişti.

Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu

AKŞENER’DEN KOCAMAZ TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 25 Şubat'ta Fox TV’de konuk olduğu programda Kocamaz’la ilgili “Kocamaz’ın yaşadığı süreç ibret oldu. Mersin’de biz içimizden vurulduk” demişti. Akşener, evrakının geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocamaz ile ilgili ‘iğrenç işlerin döndüğü bir olay’ değerlendirmesinde bulunmuştu.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI HAMİT TUNA: PROGRAMLI SENARYO

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına yanıt veren Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da "Programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna’ya atıyor" ifadelerini kullanmıştı. Tuna, "İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi, şahsımla ilgili bazı iddialar ortaya atmıştır. İYİ Parti'nin adayı olan şahısla alakalı (Burhanettin Kocamaz), onun söylediği bir isnat üzerinden, benim 'İYİ Parti'den dahi aday olmayacak' şeklinde bir ifade kullandığım iddia edilmektedir. Aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. Programın sunucusuna yazdığım mesajda, Meral Akşener'e yönelik 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet ya da başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ispat etsin adaylıktan çekileceğim' dedim. Ben kişilerle uğraşmam" demişti.

CHP'Lİ ADAY VAHAP SEÇER: MERSİN ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR

CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer ise "Sayın Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu hukuk dışı kararı demokrasiye, adalete gönül vermiş siyasetçi ve insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim" demiş, Kocamaz hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu belirtmişti. (HABER MERKEZİ)