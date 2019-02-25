25 Şubat 2019 18:32
Son Güncellenme Tarihi: 27 Şubat 2019 18:31

Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak

YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.

GÜNCELLENDİ
Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti. 

    İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını kabul etmedi.

    Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nin gündemine geldi.

    YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetti. 

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ye gönderilmişti.

    KOCAMAZ: BİRİLERİNİN KRİPTO OYUNLARINA GELDİK

    Çamlıbel Merkez Seçim Ofisi'nin önünde dün (26 Şubat) konuşan Burhanettin Kocamaz, "Yine birilerinin kripto oyunlarına geldik" demişti.

    Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu

    Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu

    AKŞENER’DEN KOCAMAZ TEPKİSİ

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 25 Şubat'ta Fox TV’de konuk olduğu programda Kocamaz’la ilgili “Kocamaz’ın yaşadığı süreç ibret oldu. Mersin’de biz içimizden vurulduk” demişti. Akşener, evrakının geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocamaz ile ilgili ‘iğrenç işlerin döndüğü bir olay’ değerlendirmesinde bulunmuştu.

    CUMHUR İTTİFAKI ADAYI HAMİT TUNA: PROGRAMLI SENARYO

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına yanıt veren Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da "Programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna’ya atıyor" ifadelerini kullanmıştı. Tuna, "İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi, şahsımla ilgili bazı iddialar ortaya atmıştır. İYİ Parti'nin adayı olan şahısla alakalı (Burhanettin Kocamaz), onun söylediği bir isnat üzerinden, benim 'İYİ Parti'den dahi aday olmayacak' şeklinde bir ifade kullandığım iddia edilmektedir. Aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. Programın sunucusuna yazdığım mesajda, Meral Akşener'e yönelik 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet ya da başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ispat etsin adaylıktan çekileceğim' dedim. Ben kişilerle uğraşmam" demişti.

    CHP'Lİ ADAY VAHAP SEÇER: MERSİN ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR

    CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer ise "Sayın Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu hukuk dışı kararı demokrasiye, adalete gönül vermiş siyasetçi ve insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim" demiş, Kocamaz hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu belirtmişti. (HABER MERKEZİ)

    Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Doç. Dr. Dilek Kurt, Fırat Karataç’ın albümü ‘Dokunma Yanarsın’ı yazdı
    SONRAKİ HABER

    YSK: DP Bodrum Belediye Başkan Adayı H. İbrahim Kaynar aday olabilir
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yerel seçimde ‘Bağımsız adaylar’la mücadele 

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Bu hukuka karşı nasıl bir felsefe?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçinin bu kadar kolay öldürüldüğü bir ülke var mıdır?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    200 metre

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İşçilerle işverenlerin ‘pasif agresif’ ilişkileri

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Mete Tunçay'dan Lerna Ekmekçioğlu'na, Talin Suciyan'a uzanan araştırmacı çizgi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Genç hekimler sanki küsmüş
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi
    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi

    ODTÜ öğrenci toplulukları, etkinliklerinin engellenmesine karşı stant açarak, bilgi yarışması, stencil atölyesi gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.

    Mısır’da tren istasyonunda yangın: 25 ölü
    Mısır’da tren istasyonunda yangın: 25 ölü

    Mısır'ın başkenti Kahire'de tren istasyonunda yangın çıktı. Yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Karşılıklı savaş uçakları düşüren Hindistan-Pakistan'a itidal çağrısı
    Karşılıklı savaş uçakları düşüren Hindistan-Pakistan'a itidal çağrısı

    Karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe dair itidal çağrıları yapıldı.

    HDP’den ‘Akdeniz’ tepkisi: Karar siyasi operasyondur
    HDP’den ‘Akdeniz’ tepkisi: Karar siyasi operasyondur

    HDP Mersin İl Örgütü, Aleddin Erdoğan’ın adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesini protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak
    Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak

    YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla'da kimyasal koku: Vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı
    Tuzla'da kimyasal koku: Vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı

    Tuzla'daki kimyasal kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı.

    Ekoloji Birliği: AİHM'nin Hasankeyf kararı kabul edilemez
    Ekoloji Birliği: AİHM'nin Hasankeyf kararı kabul edilemez

    Ekoloji Birliği, AİHM’nin baraj suları altında kalma tehdidindeki Hasankeyf ile ilgili kararına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı kesin olarak düştü
    CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı kesin olarak düştü

    YSK, Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?
    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?
    Hatayspor, Galatasaray karşısında "mucize"nin eşiğinden döndü
    Hatayspor, Galatasaray karşısında "mucize"nin eşiğinden döndü
    GÜNCELLENDİ
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman uğurlandı
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman uğurlandı
    Başkaldıran ve güçlü bir kadın: Medea
    Başkaldıran ve güçlü bir kadın: Medea
    İZELMAN'da anlaşma sağlanamadı, TİS arabulucuya gitti
    İZELMAN'da anlaşma sağlanamadı, TİS arabulucuya gitti

    İZELMAN'da bugün gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmadı. Arabulucu süreci başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Mersin ve Zonguldak'tan işsizliğin fotoğrafı
    Mersin ve Zonguldak'tan işsizliğin fotoğrafı

    Mersin'de 70 kişilik geçici iş için 13 bin 9 kişi başvuru yaparken, Zonguldak'ta 1 kişilik temizlik görevlisi kontenjanına 6 bin 198 kişi başvurdu.

    Baba istismarına uğrayan kardeşlerden çağrı: Davamıza sahip çıkın!
    Baba istismarına uğrayan kardeşlerden çağrı: Davamıza sahip çıkın!

    Babalarının cinsel saldırısına maruz kalan üç kız kardeş, yarın Urfa'da görülecek duruşma için dayanışma çağrısı yaptı: Desteğe ihtiyacımız var.

    Cerrahpaşa’da yemek ihalesine ilişkin çarpıcı iddialar
    Cerrahpaşa’da yemek ihalesine ilişkin çarpıcı iddialar

    Cerrahpaşa’da yemek ihalesinine ilişkin ciddi iddialar gündeme geldi. İddiaları duyuran işçiler işten atıldı.

    Kayseri’deki teknik lisede uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı
    Kayseri’deki teknik lisede uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı

    Kayseri Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde uygulama dersinde maden eritilirken patlama meydana geldi. 4 öğrenci yaralandı.

    'Taksim Eğitim Araştırma hastanesinde milyonluk vurgun' iddiası
    'Taksim Eğitim Araştırma hastanesinde milyonluk vurgun' iddiası

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 milyon liralık temizlik malzemesi çalındı. Olayda ihmali bulunanların ise sadece görev yeri değiştirildi.

    Savcı Fincancı, Önderoğlu ve Nesin için 7,5 yıla hapis cezası istedi
    Savcı Fincancı, Önderoğlu ve Nesin için 7,5 yıla hapis cezası istedi

    Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında savcı, Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin için hapis cezası istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'tan Kim'e: Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum
    Trump'tan Kim'e: Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'la Vietnam'da bir araya geldi. Trump, Kim'e "Büyük bir lidersiniz" dedi.

    Kadın pazarcılar: Ekmeğimize göz dikiyorlar ama yılmayacağız
    Kadın pazarcılar: Ekmeğimize göz dikiyorlar ama yılmayacağız

    Diyarbakır Jiyan Kadın Semt Pazarı’nın kadın pazarcıları, erkek pazarcıların yerlerine göz dikmesine tepkili. Kadınlar tepkilerini Evrensel’e anlattı.

    BETAM: 2019'da işsizlik yüzde 12.1 olacak, ekonomi yüzde 3.8 küçülecek
    BETAM: 2019'da işsizlik yüzde 12.1 olacak, ekonomi yüzde 3.8 küçülecek

    Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, 2019'daki işsizlik ve ekonomik küçülme oranlarına dair öngörülerde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve Ankara'da kadınlardan 8 Mart’a çağrı
    İstanbul ve Ankara'da kadınlardan 8 Mart’a çağrı

    İstanbul ve Ankara’da kadınlar 8 Mart programını açıkladı; yoksulluğa, krize, kadın cinayetlerine ve tacizlere karşı alanlarda olacaklarını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Berkin Elvan davasında polis yine tutuklanmadı, keşif kararı çıktı
    Berkin Elvan davasında polis yine tutuklanmadı, keşif kararı çıktı

    Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada kanıtlara rağmen sanık polis yine tutuklanmadı, yıllar sonra olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi

    DİSK-AR araştırması ortaya koydu: Sendika ve TİS hakkı kağıt üzerinde
    DİSK-AR araştırması ortaya koydu: Sendika ve TİS hakkı kağıt üzerinde

    DİSK-AR 2019 sendikalaşma araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Veriler Türkiye’de sendikalaşma hakkının kağıt üzerinde kaldığını gösteriyor.

    Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan: Bütçe, emekçinin denetiminde olacak
    Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan: Bütçe, emekçinin denetiminde olacak

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, işçi duraklarında ve emekçi semtlerinde yurttaşlarla görüştü.

    Kaboğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanmaya devam etti
    Kaboğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanmaya devam etti

    CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, milletvekili olması nedeniyle, mahkemenin yetkisizlik kararı vermesini istedi.

    Guaido Venezuela’ya ‘geri dönecek mi’ muamması
    Guaido Venezuela’ya ‘geri dönecek mi’ muamması

    Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido geçen hafta gittiği Kolombiya’dan geri dönmedi. Guaido yakında döneceğini ileri sürdü.