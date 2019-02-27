ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Venezuela'ya yaptırım çağrısı

Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi işçilerle bir araya geldi

Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Cihan İşçi, Akar Tekstil, Schneider, ZF ve Tariş işçileri ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi.