27 Şubat 2019 00:39
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Venezuela'ya yaptırım çağrısı
BM Güvenlik Konseyi ABD'nin talebi üzerine Venezuela gündemiyle toplandı. ABD, BM'ye Maduro hükümetine yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.
Fotoğraf: Sanjit Bakshi/Flickr (CC BY 2.0)
ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Maduro hükümetine yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Venezuela gündemiyle toplandı.
ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin Maduro hükümetine önümüzdeki haftalarda yeni yaptırımlar uygulayacağını söylerken, BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro hükümetine karşı yaptırım uygulaması çağrısı yaptı. (DIŞ HABERLER)
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