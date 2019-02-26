Meclis, Beştaş’ın Leyla Güven dilekçesine 50 gündür yanıt vermedi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevine giren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in durumuna ilişkin devletin yaşatma sorumluluğunu hatırlattığı dilekçeye, 50 gündür yanıt verilmedi. Kendisi de Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun katip üyesi olan Beştaş, “Hükümet üç maymunu oynamaya devam etse de sorumluluktan kurtulamayacaktır” dedi.

‘BİLEREK GÜNDEME ALINMIYOR’

Leyla Güven’in durumuna ilişkin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna 9 Ocak’tan bu yana verilen dilekçeye herhangi bir yanıt alamadıklarını belirten Beştaş, dilekçeye bilerek yanıt verilmediğini söyledi. Beştaş, “Parlamentonun en temel komisyonu olan ve en temel görevi hak ihlallerine karşı durmak olan komisyon daha bir yanıt bile vermedi. Üstelik yetkimiz de var. Ben komisyonun katip üyesiyim yani divandayım. Ama bu yetki kullanılamıyor. Çünkü tek adam rejimi var. Erdoğan bir şey söylemediğinde hiç kimse kendini yetkili ve sorumlu hissetmiyor” diye konuştu.

CEZAEVLERİNDE BASKI VAR

Diğer yandan Türkiye’nin farklı cezaevlerinde Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 62 cezaevinde 300’den fazla tutuklunun sürdürdüğü süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemleri, 72’nci gününü geride bıraktı. Açlık grevi eylemlerine yönelik baskıların arttığı bildirildi. Mezopotamya Ajansının geçtiği habere göre, Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde kalıp, ailelerine ve arkadaşlarına yollamak için fotoğraf çekmek isteyen açlık grevindeki tutukluların bu taleplerinin cezaevi idaresi tarafından yerine getirilmediği öğrenildi. Yine yapılan son açık görüşte çekilen fotoğraflar da tutuklulara verilmedi. Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tansiyon ve kilo ölçümü yapılan tutukluların, şeker ölçümleri ise Adalet Bakanlığının bu yönlü talimatı olduğu ileri sürülerek yapılmıyor. B12 vitamininin de yine son bir kaç gündür tutuklulara verilmeye başlandığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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