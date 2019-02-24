Leyla Güven’in açlık grevi 109. gününde

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi 108’inci günü geride bıraktı.

Güven, 8 Kasım 2018’de tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde başlattığı eylemini, 25 Ocak’ta tahliye edilmesinin ardından Diyarbakır’daki evinde sürdürüyor.

Açlık grevini sürdüren Güven’i bugüne kadar hem Türkiye’nin farklı yerlerinden hem de ülke dışından bir çok kurum ve kuruluş temsilcisi ziyaret etti. En son dün Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu üyeleri Güven’i ziyaret etti.. Platformu adına konuşan Ayşe Güney, Güven’in sesine ses olmaya devam edeceklerini vurguladı.

CEZAEVLERİNDEKİ AÇLIK GREVLERİ SÜRÜYOR

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre yine aynı talep doğrultusunda Türkiye’nin farklı cezaevlerindeki tutukluların 16 Aralık’ta başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevi de büyüyerek devam ediyor. 62 cezaevinde 317 tutuklu açlık grevini sürdürüyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve HDP eski Milletvekili Selma Irmak’ın eylemi 41’inci günü geride bıraktı.

Urfa cezaevlerinde 52’inci gününe giren süresiz dönüşümsüz açlık grevini takip eden İHD MYK ve Hapishaneler Komisyonu üyesi Avukat Mustafa Vefa, tutuklardan 3’ünün son görüşmeye çıkamadıklarını, baş dönmesi, halsizlik, titreme, susama hissi kaybı, uykusuzluk, aşırı kilo kaybı ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların baş gösterdiğini belirtti. Vefa, 2 No’lu T Tipinde 6, Siverek T Tipinde 4 tutuklu Urfa 1 No’lu T Tipinde ise 5 tutuklunun açlık grevinde olduğunu söyledi.

Diğer yandan Irak Kürdistan Bölgesi’nin Hewlêr kentinde HDP Temsilciliği üyesi Nasır Yağız’ın eylemi 96, Strasburg’da gazeteci ve siyasetçilerin eylemi ile Galler’de İmam Şiş’in sürdürdüğü eylem ise 70’inci gününde sürdüğü belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Leyla Güven’in açlık grevi 107’nci günde