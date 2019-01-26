Leyla Güven: Tecrit kalkana kadar eylemim sona ermeyecek

80 gündür açlık grevi sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, dün görülen davanın 5’inci duruşmasında tahliye edildi.

Eylemini evinde sürdüren Leyla Güven, Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuştu. Açlık grevine Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlayan Güven, eyleminini tecrit uygulaması kalkana kadar sürdüreceğini söyledi. Güven, “Devlet İmralı’ya siyasi bir heyet ve avukatları göndermek yerine, daha önce tahliyemi engellediği gibi bu defa benim tahliye edilmem için resmen mahkeme heyetine talimat vermiştir” dedi.

‘AÇLIK GREVİ KİŞİSEL KARARIM’

8 Kasım’da başlattığı açlık grevi eylemi kararının kişisel kararı olduğunu dile getiren Güven, “Dolayısıyla tarih gelip çatmıştır. Kendi adıma, ne siyasal partime, ne eş başkanı olduğum DTK’ya, hiç kimseyle paylaşmadan, bireysel olarak, bir Kürt kadını olarak bu eylemi başlatmak istedim. Başlatırken, nasıl ki 12 Eylül faşizmi ortamı karanlık kılmaya çalışıyordu, arkadaşlar büyük ölüm oruçları ve farklı eylemlerle orayı aydınlattılar. Orayı meşaleye çevirdiler, bende kendi adıma böyle bir eylemi o zeminde başlatmak istedim” dedi.

‘DİRENİŞ DEVAM EDİYOR’

Cezaevlerinde 249 tutuklunun, Erbil’de, Galler’de ve Starsbourg’ta açlık grevi eylemlerinin sürdürüldüğünü söyleyen Güven, “Şu anda dünyanın birçok yerinde ve zindanlarda devam eden açlık grevi, ateşten bir çember oluşturdu. Bu çemberle biz Öcalan’ın etrafında bir halka oluşturmaya çalıştık. Evet, bizim açımızdan onun tecrit edilmesi, bizim tecritimiz sayılır. Onun karşısında gelişen her türlü antidemokratik uygulamayı biz kendimize yapılmış sayarız. Dolayısıyla zindanlarda direniş devam ediyor” diye konuştu.

‘TECRİT UYGULAMALARI BİTENE KADAR EYLEM SÜRECEK’

Tahliye edilmesinin siyasi karar sonucu olduğu değerlendirmesinde bulunan Güven, şunları söyledi:

“Devlet adım atıp, İmralı’ya siyasi bir heyet ve avukatları göndermek yerine, daha önce tahliyemi engellediği gibi bu defa benim tahliye edilmem için resmen mahkeme heyetine talimat vermiştir. Onlar zannetmiştir ki; ben dışarı çıkınca bu eylem bitecek. Ben buradan açıkça söylüyorum; Kürt halkına, bütün dünya halklarına bu eylem Sayın Öcalan üzerindeki bütün tecrit uygulamaları kalkmayana kadar asla sona ermeyecektir. Ben dışarıda arkadaşlarım içerde bu eylemi sürdüreceğiz. Biz kendi gücümüze inanıyoruz, hiç bir egemenin insafına muhtaç değiliz. Biz kendi irademizle, kendi özgür benliğimizle bunu başlattık ancak kendi irademizle sonlandırırız. Onların dayatmaları ile bu mümkün değil.” (Diyarbakır/MA)