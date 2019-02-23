Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın adaylığına hakaret cezası engeli

CHP'li Balçova Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan verilen ceza gerekçe gösterilerek seçilme hakkı engellenmeye çalışılıyor. Çalkaya, yarın Balçova Belediyesi önünde açıklama yapacak.

Siyasi partilerin belediye başkan adayları ve meclis üyesi listesini seçim kurullarına sunmasının ardından adaylarla ilgili güvenlik soruşturması ve yargı kararları taraması yapıldı. 3 dönemdir Balçova Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya hakkında ilçe seçim kurulu tartışmalara neden olacak bir karara imza attı.

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

İlçe Seçim Kurulu Başkan Çalkaya’dan Yargıtay kararına istinaden “memnu hakların iadesi”ni içeren belgeyi 2 gün içerisinde getirmesini istedi. Çalkaya, haklarını iade eden evrakı yasal süre içerisinde sunamazsa adaylıktan düşürülecek. Hukukta “memnu hakların iadesi” olarak bilinen seçme ve seçilme hakkını devamı ile ilgili belgeleri istedi. İlçe seçim kurulunda temsilcileri bulunan Saadet Partisi, HDP, CHP temsilcileri kurulun kararına şerh koyarken sadece AKP adaylığın düşürülmesine onay verdi.

10 EKİM MİTİNGİNDE ATILAN SLOGANLARDAN YARGILANDI

10 Ekim 2015'te Ankara'daki Barış Mitingi sırasında gerçekleşen katliam sonrasnda İzmir'de emek ve demokrasi güçleri bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Yürüyüş esnasında atıldığı ileri sürülen 'Katil Erdoğan' sloganından dolayı aralarında Balçova Belediye Başkanı Çalkaya'nın olduğu bir gruba Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan, açtığı tüm davaları geri çekerken sadece Çalkaya hakkındaki davayı geri çekmedi. Yargıtay, Çalkaya’nın yargılandığı dava dosyasını onayladı ve 11 ay 20 gün ceza almasına hükmetti.

ÇALKAYA: ADAYLIĞIMIN DÜŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

İlçe Seçim Kurulu'nun kararı ile ilgili açıklama yapan Çalkaya "Dava sonuçta çıkan para cezasını ödedim. Şimdi de adaylık başvurumu yaptım. Ancak İlçe Seçim Kurulu bir karar alarak bu hukuki durumun tespitini istedi. Ben milli iradenin tecelli edeceğine her zaman inanan bir insanım. Balçova Halkı’nın oylarıyla seçtiği veya seçilmiş herhangi bir insanın hakaret nedeniyle seçilme hakkının elinden alınmasının milli iradeye uygun olmadığına inanıyorum. Biz İlçe Seçim Kuruluna gerekli itirazı yaparak yasal süreci başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Hukuk ekibi konuyu takip ediyor. Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil’ ifadeleri yer aldı” dedi.

Çalkaya ayrıca karara karşı Balçovalıları yarın saat 12.00'de belediye binası önünde yapacağı açıklamaya çağırdı.

İL BAŞKANI YÜCEL: CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇU GEREKÇE GÖSTERİLEMEZ

Yaşanan gelişmelerin üzerine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de açıklama yaptı. Karabağlar’da partisinin seçim bürosu açılışında konuşan Yücel, şunları söyledi: "Kimsenin demokratik hakkı, hele hele yıllardır bu kente İzmir’e hizmet eden insanların seçilme hakkı Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi bir suçlamayla engellenemez. 1 yılı aşan bir mahkumiyet olmadığı takdirde seçilme hakkı engellenemez. Sayın Çalkaya’ya verilen ceza 11 ay 20 gün. Bunun peşini bırakmayacağız. İzmirlilerle birlikte bu yapılan haksızlığı engellemeye karşı en büyük cevabı sandıklarda vereceğiz. Hukuki süreç henüz bitmedi". (İzmir/EVRENSEL)