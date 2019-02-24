24 Şubat 2019 19:39

Adaylığı düşürülen CHP'li Çalkaya: Burası Balçova buradan çıkış yok

CHP'li Balçova Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan aldığı ceza gerekçesiyle adaylığı düşürüldü.

Adaylığı düşürülen CHP'li Çalkaya: Burası Balçova buradan çıkış yok

Fotoğraf: DHA

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    CHP'li Balçova Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan verilen ceza gerekçe gösterilerek seçilme hakkı engellendi.

    İzmir'in Balçova Belediye Başkanı ve adayı CHP'nin Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen ve 'Memnu hakların iadesi' belgesi istenen Çalkaya, belediye binası önünde miting yaptı. Çalkaya, "Burası Balçova buradan çıkış yok" dedi.

    İzmir'de Balçova Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen mevcut başkan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle düşürüldü.  İlçe Seçim Kurulu'nca kendisinden evrak istenen Mehmet Ali Çalkaya belediye binası önünde açıklama yaptı.

    "ADAYLIĞINA ENGEL BİR DURUM YOK"

    Açıklamada ilk olarak konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Çalkaya'nın adaylığının engellendiğini belirterek "İsmi Balçova ile özdeşleşmiş Mehmet Ali Çalkaya'nın AKP'nin YSK'sı tarafından adaylığı engelleniyor. Neymiş Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş. Bu olay nedir anlatayım; CHP İzmir İl Başkanlığı'nın katıldığı bir eylem, sendikaların katıldığı bir eylemde, slogan atılmış Cumhurbaşkanı'na hakaret teşkil eden. Belediye başkanımız boylu poslu, endamlı, yürüyüşün en önünde, pankart taşımış. Bu yüzden  Mehmet Ali Çalkaya'ya 11 ay 20 gün ceza verilmiş. Seçilme hakkını kaybetmesi için aldığı cezanın 1 yılın üzerinde olması gerekiyor. Anayasanın 76. maddesine göre seçilme hakkına sahiptir belediye başkanımız. Burada bir oyun oynanıyor. AKP'nin YSK'sı, 15 senedir kente hizmet eden başkanımızın adaylığını kanunlara aykırı şekilde engelliyor. Hem bunu yapıyorlar, hem de demokrasiden, hukuk devletinden bahsediyorlar. İnsan haklarından bahsediyorlar. Çalkaya'yı AKP düzenine yedirecek miyiz? Hukuki süreç devam ediyor. Demokrasiye darbe vurulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

    "ÇOK TEHLİKELİ BİR GİDİŞ"

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ise şunları söyledi: "Halka mal olmuş başkanın hakaret dolayısıyla 11 ay 20 günlük ceza ile seçilme hakkının elinde alınması kamuoyunun vicdanını yaralıyor. Hepimizin kalbi yaralı, vicdanı yaralı, onun için buna teslim olmamak zorundayız. Rıza göstermemek zorundayız. Başkanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu hepimizin vicdan, namus borcudur. Nasip olur da başkan olursam, Çalkaya da başkanlık görevinden uzaklaştırılırsa tüm belediye başkanlarımız ile birlikte onu yalnız bırakmayacağımıza, yanında duracağımıza söz veriyorum."

    ÇALKAYA: SİYASİ OYUNLARLA GÖNDERMEYE ÇALIŞIRSINIZ

    Balçova Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya, 15 yıldır başkanlık yaptığını vurgulayarak, şöyle dedi: "Onlarca özel müfettiş geldi, gitti. Didik didik ettiler, hiçbir zaman halkın tek kuruşunu ne yedik ne de yedirdik. Bu kentin parasını kendi paramız kadar iktisatlı, doğru kullanarak harcadık. Bir insanı nasıl götürürsünüz; 'hırsız' diyemezsiniz, 'çaldı' diyemezsiniz, 'yüz kızartıcı' diyemezsiniz, siyasi oyunlarla göndermeye çalışırız. Ankara Garı önünde 110 insan vefat etti. Ciddi bir rakamdı. Bu ülkenin insanı, her yurttaş gibi hakkımı kullanmak için yürüyüşe katıldım. Demokrasilerin en büyük özelliği bu. Toplanacaksınız, düşüncelerinizi özgürce anlatacaksınız. Ben de aynısını yaptım. Katıldım protesto ettim. O benim en büyük hakkım. Ben o hakkımı kullandım diye apar topar aldılar. İfade, mahkeme... Hakim 10 kez erteledi mahkemeyi. 'Emekli olacağım yanlış karar vermek istemiyorum' dedi. Kadın hakime hanım 11 ay 20 gün ceza verdi. Para cezasına çevirdiler. Bir üst mahkemeye başvurduk. 'Biz itiraz ediyoruz bu bizim hakkımız' dedik. 5 ayda bir üst mahkemeden itirazımıza 2 yıldan aşağı cevap gelsin başkanlığı bırakırım; 5,5 ayda geldi. 25 Ocak 2019'da karar geldi. Hedef, 'her yıl artan oy oranları ile gelen başkanları başka türlü götüremeyiz, milli irade anlayışımız bu kadar', seçim kurulu ketenpere ile almaya çalıştılar.  İl Seçim Kurulu da aynı kararı verdi. Şimdi Ankara'ya gidiyor."

    "BURASI BALÇOVA, BURADAN ÇIKIŞ YOK"

    17 yaşımdan beri siyaset yaptığını aktaran Çalkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu ülkede demokrasi rayına oturana kadar uyumak yok, yatmak yok. çalışacağız. Demokrasi rayına oturana kadar uyku bana haram. Hepimiz koşturacağız. Burası Balçova buradan çıkış yok. Martın sonu bahardır. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bu ülkenin bütün topraklarında çiçekler açacak."

    AKP'Lİ İLÇE BAŞKANI: BELGEYİ GETİRMEZSE ADAYLIĞI DÜŞER

    Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Balçova İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülmesi kararıyla ilgili yazılı açıklama yapan AKP Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan ise "Sayın Çalkaya, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kişisel olarak değil Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret nedeniyle yargılandı. Bu yüzden 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ceza da Yargıtay tarafından onandı. Mehmet Ali Çalkaya, üç dönem belediye başkanlığı yapmış bir isim. Aday olma şartlarını ondan iyi bilen birisi olamaz. Sen Cumhurbaşkanımıza hakaret et, ceza al, Yargıtay onaylasın. Hüküm giy. Sonra da 'Demokratik hakkım gasp edildi' de. Ardından da 'Balçova Halkı'na Çağrı' başlığıyla mesaj yayınlayıp seçilme hakkımı elimden almaya çalışıyorlar' diye konuş. Vatandaşı sokağa dökmeye çalış. Aslında Seçim Kurulu bir karar vermedi. Sayın Çalkaya'nın elindeki belgeleri istedi. Belgesi varsa başkanlığı devam edecek yoksa Seçim Kurulu karar verecek. Kurul, CHP'nin elinden aday gösterme hakkı alınmıyor. Sadece yasaya uymayan Çalkaya'dan 'memnu hakların iadesi'ni içeren belgeyi 2 gün içerisinde getirmesi istiyor. Getirmiyorsa yasalara uymamış olur ve adaylığı düşer. CHP de yeni bir aday gösterir." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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