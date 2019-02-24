Suriye'de mayın patladı, en az 24 işçi hayatını kaybetti

Suriye’nin batısındaki Hama vilayetinde yer alan Selamiye kırsalında işçileri taşıdığı öğrenilen bir otobüsün geçtiği yolda mayın patladı. Patlama sonucu otobüsteki en az 24 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Mayınları IŞİD’in döşediği belirtiliyor. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Selimiye ve Hama hastanelerine götürüldü. Bu ayın başında yine patlama alanına yakın bir bölgede bir mayın infilak etmiş, 7 kişi ölmüştü. (DIŞ HABERLER)

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