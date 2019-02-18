IŞİD çölde saklanıyor, "Fırat'ın doğusu"na operasyonu bekliyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD’in kontrolü altında tuttuğu son yerleşim birimi olan Baghuz’a dönük operasyonlarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD’in sona ermek üzere olduğunu söylese de örgütün halen binlerce militanı bulunuyor.

Al Masdar’a konuşan bir ordu yetkilisine göre hava ve füze saldırılarından korunmak isteyen IŞİD, güçlerini Deyrezzor, Humus, Süveyda arasındaki bölgede kalan çöllük Badiya el Şam’da saklıyor.

IŞİD’in bu bölgede bin 500 ila 3 bin arasında militanı bulunduğu tahmin ediliyor. Bu militanların gündüzleri hava saldırılarından korunmak için çöldeki mağaralarda saklandığı, geceleri Güneydoğu Suriye-Batı Irak arasında gidip geldiği, zaman zaman çevre kasabalara saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi’nin de bu bölgeyle Irak’ın Enbar vilayeti arasında mekik dokuduğu düşünülüyor.

“TÜRKİYE’NİN OPERASYONU BAŞLAYINCA ORTAYA ÇIKACAKLAR”

Aynı yetkili, Türkiye’nin “Fırat’ın doğusu”na dönük operasyonu başlatır başlatmaz IŞİD’in uyuyan hücrelerini faal hale getirerek dikkatlerini bu bölgeye çevirecek olan SDG’nin kontrolü altına aldığı yerleri yeniden ele geçireceği uyarısında bulundu. (DIŞ HABERLER)

Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor