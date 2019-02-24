ABD’de Amazon'a ait kargo uçağı düştü

Amazon şirketine ait bir kargo uçağı, ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düştü. Uçakta bulunan üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Yetkililer, ABD’nin Miami kentinden Houston kentine uçan Boeing 767 ile iletişimin yerel saatle 12.45 civarında kaybedildiği ve uçağın düştüğünü açıkladı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktarğına göre Federal Havacılık Kurulu (FAA) sözcüsü Lynn Lunsford, uçağın kara kutusunun bulunması için çalışmalara başlandığını söyledi. Houston Şerifi Brian Hawthorne de uçağın bir bataklığa düştüğü için çalışmanın zaman alacağını duyurdu.

Amazon Küresel Opersayonlar Müdür Yardımcısı Dave Clark, mürettebatın hayatta olmasını umduklarını ve olay yerine intikal eden görevlilere minnettar olduklarını söyledi. (DIŞ HABERLER)

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