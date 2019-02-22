HDP tartışmasına EMEP’ten yanıt: Mücadelemiz tek adam rejimiyle

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, parti binasında yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Erkan, yerel seçim sürecinde HDP ile ortak aday çıkarma konusunda kamuoyunda yapılan bir takım yorum ve haberlere açıklık getirdi.

HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Şahabettin Işık'ın, EMEP’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bağımsız aday gösterdiği Reyhan Başaran hakkındaki “Uzlaşacak bir aday olsaydı desteklerdik” sözlerine yanıt veren Erkan, “Biz 19 Aralık’ta açıklama yaptık ve emekçilerin iki sermaye partisine mahkum edilmemesi için aday çıkaracağımızı ifade ettik. Partimiz seçim taktiğini üçlü sac ayağına oturttu. Birincisi, tek adam rejimini geriletmek için emek ve demokrasi güçlerinin bir araya gelmesi. Herkes ilkeler etrafında bir araya gelir. Bir kenti nasıl yöneteceğiniz konusunda anlaşabilirseniz, aday konusunda da anlaşabilirsiniz” dedi. Erkan, HDP ile ilişkilerin yıpranmasına izin vermeyeceklerini, 31 Mart’tan sonra da omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

‘HEDEF PROGRAM ETRAFINDA BİRLEŞMEKTİ’

Emek ve demokrasi güçlerinin ortak bir adayla seçime girmesi için çalıştıklarını söyleyen Erkan, “Görüşmelerimizden sonuç alamadığımız için ikinci olarak adaylık açıklaması yaptık” dedi.

“Biz bir sınıf partisiyiz. İşçilerden gizleyeceğimiz hiçbir tartışmamız olmaz” diyen Erkan, “Ocak ayının başında HDP İl yönetimi görüşme talep etti. Biz onlara, ‘2002 yılından bu yana ittifaklar yaptık. Körfez’de HDP’nin yüzde 11’lik bir oyu var. Burada seçime girmek önemli. HDP çatı partisi olsun. HDP olarak seçime girilsin. Siz de büyükşehirde bizim adayımızı destekleyin” dedik. Arkadaşlarımız, ‘HDP’de zaten eş başkanlık var. Eş başkan adaylarından biri sizin olsun’ dediler. Her iki siyasi parti de döndü ve kendi politik tutumu açısından süreci işleteceğini ifade etti. HDP’nin bir açıklaması olmuş. Biz hiç kimseyle bir aday tartışması sürdürmedik. Bizim için asıl olan program etrafında birleşmekti. Biz meseleye ilkeler etrafında birlik olarak bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Erkan şöyle devam etti:

“Dilovası’nda nasıl bir ilkeler arasında birliktelik var? Sadece 2 parti ve 2 aday var orada. Basına yansıyan haliyle ‘Uzlaşılacak bir aday olsaydı uzlaşırdık’ gibi bir ifade kullanılmış. Bu ifade ne anlama geliyor? İl başkanıyla görüştüm kendisi bunu kastetmediğini adaya ilişkin bir şey söylemediğini belirtti. HDP İl Başkanı ‘Bir ortaklık olsaydı bunun etrafında birleşebilirdik’ demiş. Emek ve demokrasi güçleriyle tartışmayı gazeteler üzerinden sürdürmeyiz. 31 Mart geçecek ve biz bundan sonra da omuz omuza olacağız. Biz ne karşı karşıya geliriz ne de bu ilişkiyi yıpratırız. Bizim mücadele edeceğimiz şey tek adam rejimi. Biz bu kavgayı sermayeyle sürdürürüz. Bize söylenen şey bu ifadelerin kullanılmadığı ve yanlış anlaşıldığıdır. Biz bu mücadeleyi sermayenin her renkten partisine karşı sürdürmeye devam edeceğiz. Onun dışındaki herhangi bir tartışmanın içerisinde olmayacağız” dedi.

AKP’NİN BEYANNAMESİNE TEPKİ: BUNCA YIL NEDEN YAPMADINIZ?

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan, Seçimlerde Büyükşehir Bağımsız Adayı Reyhan Başaran için çalışma yürüttüklerini söyledi. Erkan, “Sahadayız, emekçilerle yan yanayız” ifadelerini kullandı.

AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesine dair konuşan Erkan, “Bu beyannameye baktığınızda aklınıza gelen ilk soru, ‘Bu kenti 17 yıldır kim yönetiyor?’ oluyor. 17 yıldır akıllarına yeni mi geldi şeffaf belediyecilik anlayışı. Daha insan odaklı bir belediye demiş. Paydaşlarla güç birliği yapacağız demiş. Şehrin rekabet gücünü arttırmak ve şehirlerarası yarışı belediyeciliğin esası olarak kabul eden bir anlayışa sahip olacaklarını söylemiş. Bu, şehri sermayenin talanına açacağız demektir” diye konuştu.

AKP projelerinin kentte yaşayanlara faydasının olmadığını söyleyen Erkan, “Tarihi mirası koruyacağız diyorlar. Kandıra’nın bezi, Karamürsel’in sepeti, Kirazlıyalı’nın kirazı demişler. Kandıra’da tek bez dokuyan yaşlı kadın, geçtiğimiz yıllarda öldü. Kirazlıyalı’da kiraz ağacı kalmadı. Markadan bahsediyorlar ya, biz geçmişte böyleydik diyerek marka olmaktan bahsediyorlar. 365 gün festivaller yapacağız diyeceksin, film sektörü ve dizi ihracatı bizim önceliğimiz olacak diyeceksin. Bunları deyince akla ne geliyor; halka sormadan SEKA’nın 49 yılığına dizi şirketlerine peşkeş çekilmesi. Bunun kentte yaşayanlara hayrı ne?” diye tepki gösterdi.

Bunca zaman bunların neden hayata geçirilmediğini soran Erkan, “Şimdi kreşlerden bahsediyorlar. Öncesinde neden yapmadınız kreşleri?” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)