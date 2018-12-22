Sudan'da protestoların kitleselleştiği bölgede OHAL ilan edildi

Sudan'da ekonomik krizi protesto etmek için 4 gündür düzenlenen ve başkente sıçrayan eylemler ülkenin güney ve kuzey kentlerinde devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ülkede geçen çarşamba gününden bu yana devam eden eylemler bugün ülkenin kuzeyindeki Berber ve Cezire Aba ile güneyindeki Er-Rahad kentlerinde sürüyor.

Rahad’da görgü tanıkları iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'ne ait binanın ateşe verildiğini söyledi. Parti binasının ateşe verilmesinin ardından, Rahad'ın yer aldığı Kuzey Kordofan vilayetinde olağanüstü hal ilan edildi. Bu kararla, OHAL'in ilan edildiği vilayet sayısı 5'e yükseldi.

Sudanlı yetkililer daha önce Beyaz Nil, Dangola, Gadarif ve Atbara kentlerinde OHAL ilan etmişti.

El-Ensar Kabilesi'nin kalesi olarak bilinen Cezire Aba kentinde de daha önceki eylemlerde hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar defin işleminin ardından hükümeti protesto etti.

Berber kentinde de 3'üncü gününe giren eylemler devam ediyor.

SUDAN’DA NE OLUYOR?

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a yayılan eylemlerde Sudanlılar, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime ‘süresiz’ ara verildiğini duyurmuştu.

Çarşamba gününden bu yana Gadarif ve Nil Nehri eyaletindeki protestolarda 8 kişi ölmüştü. (AA)