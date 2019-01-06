Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı

Sudan protestoları, Sudan Profesyoneller Birliğinin çağrısını yaptığı ‘devirme konvoyu’ adlı Hartum'un merkezinden başlayıp cumhurbaşkanlığı sarayına doğru planlanan yürüyüşle üçüncü haftasına girdi. Protestocular, yaklaşık 30 yıldır iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir hükümetinin devrilmesi çağrısında bulunan sloganları attı.

BEŞİR’İ DEVİRME KONVOYU

Sudanlı Profesyoneller Birliği, Pazar günü için, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'den istifa etmesini ve geçici bir hükümet kurmasını talep eden bir bildirgeyi (istifa notası) teslim etmek için Hortum merkezinde ‘devirme konvoyu’ adını verdiği kitlesel bir gösteri çağrısı yaptı. Birliğin bu çağrısı üzerine yüzlerce protestocu dün Hartum'un merkezinde toplandılar ve ‘Halk düzenin yıkılmasını istiyor’, ‘Hırsızlara karşı barış barış’ ve ‘Özgürlük, barış, adalet devrim halkın seçimi’ gibi sloganlar attı. Sudan polisi başkent Hartum'da yüzlerce protestocuyu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Son iki gündür Beşir ve Hükümetinin çekilmesini talep eden bildirgeyi Başkanlık sarayına ulaştırmaya çalışan göstericiler bu kez de polisin gazlı saldırısı sonucu bu hedefe ulaşmayı başaramadılar.

BAŞKENTİN FARKLI BÖLGELERİNDE EYLEMLER

Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Beşir’e daha önce iki kez “istifa belgesi” sunma girişimi polis tarafından önlenmişti.

Ayrıca Hartum Üniversitesi çevresi ile Cumhuriyet ve Seyyid Abdurahman caddeleri ile Burri bölgesinde de gösteriler yapıldı.

Sudan’daki çeşitli meslek grupları, dün başkentteki Seyyid Abdurrahman ve Cumhuriyet caddeleri, Dim ve Seccane mahalleleri ile Burri bölgesinde toplanma çağrısı yapmıştı.

Hartum Üniversitesindeki öğretim görevlileri de pazar günü ülkedeki durumu protesto etmek ve Beşir’in görevi bırakması talebiyle eylem düzenlemişti.

Sudan meslek örgütleri topluluğundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bazı öğretim görevlilerini gözaltına aldığı belirtilmişti.

AA'nın haberine göre Sudan'daki Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi, eski Başbakan Yardımcısı Mübarek Fadıl'ın lideri olduğu Ümmet Partisi, Gazi Salahuddin'in liderliğini yaptığı Şimdi Islah Hareketi Partisi ve Müslüman Kardeşler Hareketi'nin de aralarında bulunduğu 23 parti, 1 Ocak’ta başkent Hartum'da ortak basın toplantısı düzenlemiş, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, ülkede işleri yürütmek için bir Geçiş Konseyi ve Milli Hükümet kurulması talebini ileteceklerini açıklamıştı.

Basın toplantısında açıklanan ve Beşir'e iletilecek metinde, üzerinde anlaşılan başbakanın Geçiş Konseyi ve siyasi güçlerle istişare halinde kabineyi kurması, Sudan Meclisinin ve 18 eyaletteki hükümetler ile meclislerin feshedilmesi ve 100 üyeli Milli Meclisin kurulması öngörülüyor.

Metinde, yolsuzluk oranlarının arttığı, para basamayan, siyasi ve güvenlik açısından bozulmuş hükümet sistemindeki gevşeklik nedeniyle artan enflasyonun sorumlusu gösterilen rejimin, Sudan'daki ekonomik çöküntü ve tahribatı onaracak mekanizmalara sahip olmadığı belirtilmişti.

BEŞİR'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Sudan Devlet Başkanı Beşir de iktidardan çekilmesini isteyenlere "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." ifadesini kullanmıştı.

Değişim İçin Ulusal Cephe Partisinin Beşir'e ileteceğini belirttiği, "görevi bırakmasını da içeren belgeyle" ilgili Beşir, bu girişimin, bakanlıklardan muaf tutulan parti yöneticileri tarafından başlatıldığını belirterek, bu kişilerin halk tarafından yetkilendirilmediğini kaydetmişti.

Beşir yönetimden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere ilişkin ise "Sudan halkının tümü benim yanımda demiyorum. Olmayan bir azınlık var. Yönetimden çekilmem için yapılan çağrılar, gençlerde karşılık bulmadı. Çünkü onlar bu konuda ikna olmadı." demişti.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor. Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

GÖSTERİLERDE 37 KİŞİ ÖLDÜ

Geçen Pazar günü Beşir, aralarında iki güvenlik görevlisinin de bulunduğu 19 kişinin öldürülmesinin ardından polisin göstericilere karşı aşırı güç kullanmaktan kaçınmasını istedi. Sudan resmi kaynaklarının aksine Uluslararası Af Örgütü şu ana kadar Sudan güvenlik güçleri tarafından öldürülen gösterici sayısının 37 olduğunu duyurdu.

Polis cumartesi günü başkent Hartum 'un birçok bölgelerinde yığınak yaptı. Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Servisi üyeleri, rejim karşıtı görüşleri dile getiren muhalif liderleri, eylemcileri ve gazetecileri defalarca tutukladılar.

14 PROFESÖR TUTUKLANDI

Üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından kötü yaşam koşullarını ve hayat pahalılığını protesto etmek için Hartum Üniversitesi'nde düzenlenen bir gösteri sırasında polis 14 profesörü tutukladı. Sudan Profesyonelleri Birliği Resmi Web sitesinde yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri öğretmenlere saldırdı ve bir dizi kişiyi tutukladı" dedi.

Sudan kaynakları, göstericilerin üniversitenin duvarlarından çıkmaya çalıştıktan sonra tutuklandığını söyledi. Kaynaklar, Hartum Üniversitesi profesörlerinin protesto eyleminin kötüleşen ekonomik koşullar yüzünden geldiğini ve yaklaşık iki hafta boyunca Sudan sokaklarındaki protesto hareketine destek verdiklerini söyledi.

DERSLER YENİDEN BAŞLAYACAK

Öte yandan, Hartum İli Milli Eğitim Bakanlığı, Salı gününden itibaren eyalette eğitimin yeniden başlamasına karar verdi. Bir dizi ilde, “öğrencilerin hayatlarından ve onların siyasi partiler tarafından sömürülmesinden endişe duyulması” nedeni ile 23 Aralık’ta okulların kapatılmasına karar verildi. Muhalefet kararı, özellikle lise öğrencilerinin katılımı sonrasında gösterileri engellemek için hükümetin bir girişimi olarak değerlendirdi.

EKMEK PROTESTOSUNDAN BEŞİR İSTİFA TALEBİNE

Mısır gazetesi Tahrirnews, “29 yıl önce iktidara gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in ülkedeki protestoların ardından, vatandaşlar için iyi bir yaşam sağlamak için ekonomik önlemler alma taahhüdüne rağmen, halk öfkesi Sudan topraklarında baskın dil oldu ve Beşir iktidarına karşı hızla büyüdü” diye yazdı.

Ekmek fiyatının üç katına yükseltilmesi üzerine 19 Aralıkta patlak veren protestolar hızla Beşir ve Hükümetinin istifa etmesini talep eden gösterilere dönüştü. 1 Ocak 2019 Salı günü, Sendikalardan oluşan bir şemsiye koalisyonu olan, Sudanlı Profesyoneller Birliği, Beşir ve rejiminin koşulsuz olarak ülke yönetiminden derhal geri çekilmesi ve bir “geçiş hükümeti” kurulması çağrısında bulunması ile protestolar yeni bir boyut kazandı. (DIŞ HABERLER)

Sudan’da ekmek protestoları ‘hükümet istifa’ talebiyle yayılıyor