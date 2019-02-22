Karşıyaka Devlet Hastanesi 'prefabrik poliklinik' oluyor

Yıllardır hastane bekleyen Karşıyakalıların beklentisi boşa çıktı; eski Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin bulunduğu yere prefabrik poliklinik açılıyor.

İzmir’de 50 yıldan fazladır hizmet veren 240 yataklı eski Karşıyaka Devlet Hastanesi, mevcut sağlık hizmetini karşılayamaması ve binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle 2016 yılında yıkılmış, hastane tüm ekipmanları ve sağlık personeliyle birlikte Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne taşınmıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın, eski Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin yerine 150 yatak kapasiteli, modern ve dijital alt yapıya sahip bir hastane yapacağı vaadi prefabrik poliklinik ile sonuçlandı.

Yıkılan hastanenin bulunduğu alandaki molozlar temizlendi ve alana üzerinde “SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşıyaka Semt Polikliniği” yazılı tabela asılı bir prefabrik koyuldu.

Fotoğraf: CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyla ilgili, “Tam teşekküllü hastaneyi yıktılar. Hastane yapacaklarını iddia ettikleri alan senelerce moloz yığınıyla bekledi. Gelinen noktada Sağlık Bakanlığı’nın 150 yatak kapasiteli, modern ve dijital alt yapıya sahip bir hastane vaadi prefabrik poliklinik ile sonuçlandı. Prefabrik polikliniğin önümüzdeki ay hizmete açılacağı söyleniyor. Alandaki molozlar temizlenmiş ve prefabriğin çevresi düzenleniyor. Prefabriğe asılan tabelada ‘SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşıyaka Semt Polikliniği’ yazıyor. Ne oldu Karşıyaka’nın 150 yatak kapasiteli, modern ve dijital alt yapılı hastanesi? Bu saçmalık; vatandaşı, şehirlerin bir ucuna yaptığınız ve dayattığınız şehir hastanelerine mecbur bırakma politikasının bir ürünüdür. AKP’nin sağlıkta yaptığı ‘devrim’ budur; prefabrik poliklinik!” dedi.

"PREFABRİK POLİKLİĞİN AÇILIŞINA KONFETİ BÜTÇESİ Mİ?"

Fotoğraf: CHP

CHP’li Bakan, 2019 Yılı Yatırım Programı’nda Karşıyaka Devlet Hastanesi için ayrılan bütçeye de dikkat çekti ve “Hem yıkım kararı hem yapılması konusu kamuoyunda tartışılan Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin inşaatı -iyimser olacaksak- en erken 2020’ye kaldı… Düşünün ki, 2019 Yılı Yatırım Programı’na göre; Karşıyaka Devlet Hastanesi için 2 bin TL ayrılmış! Koskoca hastane projesi için ayrılan bütçe asgari ücretin altında! Bu 2 bin TL ile ne yapacaklar merak ediyoruz. Prefabrik polikliniğin açılışı için patlatacakları konfetilere mi harcayacaklar?” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)