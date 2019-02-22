Gökçek'in elinde Ankapark'ın maliyetiyle ilgili belge yokmuş

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, maliyeti tartışmalara neden olan Ankapark'a ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. 2013 yılında temeli atılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyar lira harcandığı belirtilen Ankapark ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna ile görevinden istifa ettirilen selefi Gökçek arasında tartışma yaşanmıştı.

Ankapark'ın maliyeti konusundaki belirsizlik hala sürerken, Gökçek'ten açıklama geldi. Taşcıer, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökçek'in kendisini aradığını duyurarak, “Az önce zorla görevinden istifa ettirilen Melih Göçkçek aradı. Beni Ankapark’ı gezmeye davet etti. Ben de kendisine bana maliyetini gösteren resmî belgeyi gönderirse seve seve gideceğimi ifade ettim. Maalesef elimde belge yok diyerek bundan kaçtı” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Belediyeden Ankapark açıklaması: 2 değil; 1,3 milyar TL civarı