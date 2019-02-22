TMMOB’den Bülent Şık’a destek: Asıl sorumlu halkı zehirleyenler

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu kanser raporunu açıkladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık ile ilgili açıklama yaptı.

KHK ile Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Gıda Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık hakkında, Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldığı “Türkiye’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi!” başlıklı yazı dizisi nedeniyle dava açıldığı ve 12 yıla kadar hapsi istendiği hatırlatılan açıklamada. “Bilim insanı Bülent Şık yazı dizisinde Sağlık Bakanlığı’nın, 2011-2016 yılları arasında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası’da yaptırdığı ve Şık’ında içinde yer aldığı araştırma sonuçlarını paylaşmış ve bu nedenle TCK’nin 258/1, 334/1, 336/1 maddeleri uyarınca, “Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri açıklama, temin etme, göreve ilişkin sırrın açıklanması” ile suçlandı” denildi.

“Yapılan araştırmada çeşitli gıdalarda ve içme suyu olarak kullanılan bazı su kaynaklarında pestisitler, ağır metaller, poliaromatik hidrokarbonlar vb. gibi toksik bileşiklerin yüksek düzeyde kalıntıları tespit edilmiş, bazı yerleşim bölgelerindeki suların kurşun, alüminyum, krom ve arsenik kirliliği nedeniyle içilemez durumda olduğu belirlenmişti” denilen açıklamada kirliliğe neden olanlar ve buna göz yumanlar için halkın sağlığını tehdit etmek ve çevreyi kirletmekten dolayı dava açıldığı yönünde bir bilgi yansımadığı bildirildi.

Ortada yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olan iki suç olduğu vurgulanan açıklamada; “Bunlardan birincisi halk sağlığını tehdit ve çevre kirliliğine neden olmaktır. İkinci suç ise bu bilgilerin gizlenerek suçluların korunması ve bu kirlilikten haberi olmadan yaşayan inşaların zarar görmelerine ve önlem alamamalarına sebep olmaktır. Bu suçu işleyenler başta bu alanlarda kirliliğe sebep olan işletmeler iken ikincisi ise denetleme ve önleme görevini yerine getirmeyen yetkililer ve siyasi otoritedir” denildi.

Daha önce de Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na reva görülen bu muamelenin akla, vicdana ve yasalara aykırı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Halka karşı sorumlu tutumunda Bülent Şık’ın ve Onur Hamzaoğlu’nun yanındayız. Bir gün devran dönecek, halkı zehirleyen, çevreyi yok eden ve bilim insanlarını sindirmeye çalışanlar bugün işledikleri suçların hesabını verecektir.” (HABER MERKEZİ)

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