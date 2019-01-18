18 Ocak 2019 10:37

Bülent Şık'a bir soruşturma daha

Sağlık Bakanlığının gizlediği kanser araştırmasını halka duyurduğu için 12 yıl hapsi istenen Akademisyen Bülent Şık’a bir soruşturma daha açıldı.

Bülent Şık'a bir soruşturma daha

Gıda Mühendisi, Akademisyen Bülent Şık | Fotoğraf: Facebook

    • Paylaş

    Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Antalya’da yapılan ve Sağlık Bakanlığınca sonuçları kamuoyuna ve kamu kurumlarına bildirilmeyen, kanser araştırmasını halka duyurduğu için 12 yıl hapsi istenen Gıda Mühendisi, akademisyen Bülent Şık’a bir soruşturma daha açıldı. Şık hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

    t24.com.tr'den Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Bülent Şık' bir soruşturma daha açıldı. Soruşturma dosyasında Şık’ın ıspanaktaki demir oranından hareketle gıdalardaki nitrat oranlarını konu aldığı, "Temel Reis" görselinin kullanıldığı yazısı da yer aldı. Şık, ıspanağın çok tüketilmesine neden olan bilimsel hatayı aktardığı yazısında sözü nitratlara getiriyor ve zararlarını aktarıyor. Emniyetin sosyal medyayı tarayan programının “reis” ve “savaş” sözcüklerinden hareketle güncel konularla ilgisi olmayan yazıyı radarına aldığı tahmin ediliyor. TTB’nin yanında olduğunu, yazısını paylaştığı mesajının başına koyan Şık’ın bu nedenle de radara takılmış olabileceği değerlendiriliyor.

    Akdeniz Üniversitesi’nden barış bildirisine imza attığı için ihraç edilen Bülent Şık, Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen, beş kenti kapsayan kanser araştırmasından da uzaklaştırılmıştı. Bakanlığın araştırmanın sonuçlarını kamu kurumlarına ve kamuoyuna açıklamadığını fark eden Bülent Şık, çalışmaları kendi başına yürütmüş ve bu kentlerdeki suda ve toprakta kanserojen maddelerin bulunduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

    Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı gerekçesiyle hapis istemi

    Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı gerekçesiyle hapis istemi

    Ekoloji Birliği'nden ve TTB'den bilim insanı Bülent Şık'a destek

    Ekoloji Birliği'nden ve TTB'den bilim insanı Bülent Şık'a destek

    DESTEK MESAJI SUÇ OLDU

    Şık hakkında Facebook paylaşımları nedeniyle bir soruşturma daha yürütüldüğü, Antalya ve İstanbul başsavcılıklarının ve emniyetin eşzamanlı olarak dosyayla ilgilendiği, tam 54 sayfalık araştırma raporu hazırlanarak emniyetin ilgili birimlerinde değerlendirildiği ortaya çıktı.

    Soruşturma, Şık’ın paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açıldı. Şık, Türk Tabipleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması nedeniyle gözaltına alınmalarının ardından destek amaçlı olarak bu sloganı paylaştı. Bu paylaşımlar emniyetin ilgili terör şubesine sorulduğunda, “araştırma kapsamımızda” yanıtı verildi. TSK’nın Afrin operasyonuna karşı atıldığı değerlendirilen mesajlar, propaganda suçu kapsamında sayıldı.

    Şık’ın sayfasında yer verdiği gazeteci Fehim Taştekin’in ÖSO ile ilgili yazısı, savaş karşıtlığının neden suç sayılamayacağına ilişkin paylaştığı bildiri ve görüşler de araştırma dosyasına konuldu.

    ŞIK'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

    Şık, bazı paylaşımlarında, hekimlerin ve bilim insanlarının evrensel olarak savaşı halk sağlığı sorunu saymalarının nedeninin, savaş kalıntılarının kalıcı etkisi olduğuna yönelik tezlere yer verdi.

    Dosyada, Şık’ın kaleme aldığı bir yazıya da sosyal medya paylaşımı ile birlikte yer verildi. Şık, TTB’ye destek amacıyla yine “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlığıyla paylaştığı yazısının iki cümlesinde dünyada sularda en çok nitratın çatışmaların çok yoğun yaşandığı Gazze’de görüldüğüne işaret etti. Ancak “Robin Williams, Ekşili Ispanak Başı Yemeği ve Nitratlar” başlıklı yazının ne TTB, ne TSK’nın süren operasyonları ne de çatışmalarla ilgisi bulunmuyor.

    Şık’ın ıspanağın çok tüketilmesine neden olan bilimsel hatayı aktarırdığı ve nitratlara sözü getirdiği yazısının görselinde Temel Reis kullanıldı. Emniyetin sosyal medyayı tarayan programının “reis” ve “savaş” sözcüklerinden hareketle yazıyı radarına aldığı tahmin ediliyor. Zira yazının güncel konularla ilgisi bulunmuyor.

    EMNİYET, ŞIK'IN HESAP ŞİFRESİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI 

    Bülent Şık’ın bilgilerine erişmek için emniyetin ilginç bir yöntem uyguladığı da dosyayla açığa çıktı. Emniyet, Şık’ın hesap şifresini değiştirmeye çalıştı. Yeni şifrenin hangi e-mail adresine gönderildiğini bu yöntemle saptadı ve elektronik posta adreslerine dosyada yer verdi.

    Şık’ın nerede soruşturulacağı da tartışma konusu oldu. Antalya ve İstanbul’da eşzamanlı soruşturmalar açılması üzerine konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, Şık’ın paylaşımlarının İstanbul’da olduğu dönemde yapıldığı gerekçesiyle “suç yeri” olarak İstanbul’u belirledi. Soruşturma İstanbul Başsavcılığı’nda sürüyor. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    'FETÖ'nün TSK yapılanmasına dair soruşturmada 72 gözaltı kararı
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tampon yaraya merhem olur mu?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Çürüme ve asalaklık

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Brexit oylaması: AB’den ayrılmak da zor

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Zorlu bir yıl bizi bekliyor

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ‘Milli’ sorun çözme becerilerimiz: Sorumlulara sorun bildirmeme
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti
    Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti

    Eğitim Sen'in 2018-2019 birinci yarıyıl değerlendirmesinde "AKP’nin eğitim politikalarının sonucunda özel okullar artıyor" deniliyor.

    "Rockçı imam" Ahmet Muhsin Tüzer'e mahkemeden ret
    "Rockçı imam" Ahmet Muhsin Tüzer'e mahkemeden ret

    Antalya Kaş'ta imamlık yaparken rock grubu kuran ve görevden alınan Ahmet Muhsin Tüzer'in mesleğe dönmek için açtığı dava reddedildi.

    İzocam’da grev başladı
    İzocam’da grev başladı

    Kristal-İş ile İzocam patronu arasındaki TİS sürecinin tıkanmasıyla Kocaeli Dilovası'da bulunan fabrikada bu sabah grev başladı.

    Tunus’taki grev Arap basınında: Maaş zammını IMF engelliyor
    Tunus’taki grev Arap basınında: Maaş zammını IMF engelliyor

    Tunus’ta kamu emekçilerinin hükümetin maaş zammını reddetmesi üzerine yaptığı başarılı grev, gazetelerin öne çıkardığı haberler arasındaydı.

    İsrail Başbakanı Netanyahu, #10YearsChallenge’da “Duvar”la övündü
    İsrail Başbakanı Netanyahu, #10YearsChallenge’da “Duvar”la övündü

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, #10YearsChallenge'a Mısır'la İsrail arasına ördüğü duvarla övünerek katıldı.

    Bülent Şık'a bir soruşturma daha
    Bülent Şık'a bir soruşturma daha

    Sağlık Bakanlığının gizlediği kanser araştırmasını halka duyurduğu için 12 yıl hapsi istenen Akademisyen Bülent Şık’a bir soruşturma daha açıldı.

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hükümet gündeminde yok
    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hükümet gündeminde yok

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin gündemde olmadığını söyledi.

    78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can gözaltına alındı
    78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can gözaltına alındı

    78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün
    Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün
    İkinci yarı başlıyor: Süper Lig'de haftanın programı
    İkinci yarı başlıyor: Süper Lig'de haftanın programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis önde
    2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis önde
    Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler
    Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler
    GÜNCELLENDİ
    Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 20 kişi öldü
    Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 20 kişi öldü

    Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bomba yüklü aracın neden olduğu patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı.

    “CHP, İzmir’de Olgun Atila’yı aday gösterecek” iddiası
    “CHP, İzmir’de Olgun Atila’yı aday gösterecek” iddiası

    CHP'nin İzmir'de "sürpriz" bir ismi aday göstereceği bu ismin de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila olduğu öne sürüldü.

    Sudan'da doktorlar tüm hastanelerde grevde
    Sudan'da doktorlar tüm hastanelerde grevde

    Hartum'daki gösterilerde bir doktorun ölmesi üzerine ülkedeki hastanelerde -durumu kritik olan hastaların tedavisi hariç- grev ilan edildi.

    Basın kartları için değişim duyurusu yayınlandı
    Basın kartları için değişim duyurusu yayınlandı

    Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde basın kartlarında değişiklik yapılacağı duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Sinemada "sansür düzenlemesi" yasalaştı
    Sinemada "sansür düzenlemesi" yasalaştı

    TBMM'de kabul edilen teklifle yeni bir komisyon oluşturulacak ve gösterime sunulacak filmler bu komisyonun onayından geçecek.

    Celal Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmayacak
    Celal Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmayacak

    İYİ Partinin, Celal Doğan'ın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

    Başakşehir'de yangın: Evi olmayan, iş yerinde kalan Sait Korucu öldü
    Başakşehir'de yangın: Evi olmayan, iş yerinde kalan Sait Korucu öldü

    Başakşehir’de Dolapdere Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çıkan yangında Sait Korucu adlı kişi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitimde yarıyıl tatili başlıyor
    Eğitimde yarıyıl tatili başlıyor

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başlıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Patronlara asgari ücret desteğini devam ettirecek kanun yasalaştı
    Patronlara asgari ücret desteğini devam ettirecek kanun yasalaştı

    Patronlara asgari ücret desteğini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

    İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Erdoğan tarafından rektörlüğe atandı
    İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Erdoğan tarafından rektörlüğe atandı

    Televizyon programlarıyla tanınan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

    İzmir’de işçiler neden gururla dolaşıyor?
    İzmir’de işçiler neden gururla dolaşıyor?

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel-İş 2 No'lu Şube'nin yetkisine yaptığı itirazı, işçilerin mücadelesi sonucu geri çekti.

    20 yıl önce onay alarak yaptırdığı ev, orman arazisi kapsamına alındı
    20 yıl önce onay alarak yaptırdığı ev, orman arazisi kapsamına alındı

    Erzincan Kemah'ta 20 yıl önce onay alarak yaptırdığı ev orman arazisi kapsamına alındı: Yanlış sizin ben niye mağdur oluyorum

    Trump'tan füze mesajı: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz
    Trump'tan füze mesajı: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

    Trump, füze savunma stratejisi üzerinden dünyaya mesajlar verdi: Düşman güçlerden veya başka güçlerden bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

    Danışanını taciz eden Terapist Yard. Doç. Murat Paker'e hapis cezası
    Danışanını taciz eden Terapist Yard. Doç. Murat Paker'e hapis cezası

    Danışanına cinsel saldırıda bulunduğu için hakkında dava açılan Klinik Psikolog ve Terapist Yard. Doç. Murat Paker’e 5 yıl hapis cezası verildi.

    Arap Birliği Sekreteri: Suriye'nin üyeliği ülkelerin onayına bağlı
    Arap Birliği Sekreteri: Suriye'nin üyeliği ülkelerin onayına bağlı

    Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, Suriye'nin yeniden Arap Birliği üyeliğine alınmasında birlik üyesi ülkelerin onayının gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ Belediyesi, facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" demiş
    Aladağ Belediyesi, facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" demiş

    Adana Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Süleymancılar Cemaatine ait yurttaki yangına ilişkin davanın 8. duruşması görüldü.