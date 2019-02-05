Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu (TMMOB İKK) Sağlık Bakanlığının, sonuçlarını açıklamadığı kanser araştırmasının bulgularını kamuoyuyla paylaştığı için hakkında dava açılan Dr. Bülent Şık’a destek açıklaması yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası üyesi Dr. Bülent Şık hakkında, Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve Türkiye’de kanser vakalarının sık görüldüğü bölgelerde bulunan kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projeye ilişkin bulguları, kamuoyuyla paylaştığı için açılan soruşturma sonucunda 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bülent Şık, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan yazı dizisine ilişkin başlatılan soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede; TCK’nin 258/1, 334/1, 336/1 maddeleri uyarınca, “Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri açıklama, temin etme, göreve ilişkin sırrın açıklanması” ile suçlanmıştı.

TMMOB İKK tarafından yapılan açıklamada 2011-2016 yılları arasında Antalya, Ergene ve Dilovası’nda yürütülen araştırma projesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, Sağlık Bakanlığınca kirliliği önleme yönünde herhangi bir çalışma yürütülmediğine dikkat çekilerek “Dr. Bülent Şık, toplum ve çevre sağlığını hiçe sayan bu anlayışa karşı, her bilim insanının yapması gerekeni yapmış ve elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştır” denildi.

‘DAYANIŞMAYA BÜYÜTMEK İÇİN ÇAĞLAYAN’DAYIZ’

Esas yargılanması gerekenlerin; toplum, gıda ve çevre sağlığı açısından bu denli önemli bir konu hakkında bilgi sahibi olup, görevini yerine getirmeyenler olduğu ifade edilen açıklamada “Ortada suç teşkil edecek bir durum var ise; sonuçları açısından milyonlarca insanı ilgilendiren çalışmaya dair bilgileri paylaşmak değil, bu bilgileri gizleyerek halk sağlığını hiçe saymaktır” denildi.

TMMOB İKK, dayanışmaya büyütmek için 7 Şubat Perşembe günü, saat 10.00’da, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde olacaklarını belirterek “İnsan sağlığı ve doğanın korunması konusunda duyarlı davrandığı için yargılanan Dr. Bülent Şık’ın yanında olduğumuzu belirtiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı gerekçesiyle hapis istemi