Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı gerekçesiyle hapis istemi

Kocaeli, Ergene Çayı havzasında yer alan Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Antalya’da yapılan, Sağlık Bakanlığı’nca sonuçları kamuoyuna açıklanmayan araştırmayı halka duyuran bilim insanı Bülent Şık hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıktı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre araştırma, 8 milyon insanın yaşadığı bölgedeki çevre kirliliğinin gıdalarda ve suda kanserojen etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığı, 2011-2015 yılları arasında bölgede bir araştırma yapma kararı aldı ve Akdeniz Üniversitesi ile araştırmanın sonuçlarının izin alınmadan açıklanamayacağı üzerine bir protokol imzaladı. Araştırma kapsamında Şık’ın da aralarında olduğu bilim insanları tarafından binlerce gıda, su örnekleri tarandı, atıkların insan sağlığına zararları araştırıldı.

ARAŞTIRMA AĞIR METALLERİ VE TOKSİT BİLEŞİKLERİNİ ORTAYA KOYDU

Araştırmanın sonuçları bölgede insan sağlığına zarar verecek ölçüde çevre kirliliği olduğunu gösteriyordu. Çeşitli gıdalarda ve içme suyu olarak kullanılan bazı su kaynaklarında pestisitler, ağır metaller, poliaromatik hidrokarbonlar vb. gibi toksik bileşiklerin yüksek düzeyde kalıntıları tespit edildi. Bazı yerleşim bölgelerindeki suların kurşun, alüminyum, krom ve arsenik kirliliği nedeniyle içilemez durumda olduğu belirlendi.

Bülent Şık’ın araştırma sonuçlarında yer verdiği bilgilere göre, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’de her beş ölümden biri, Kocale Dilovası’nda her üç ölümden biri, Antalya’da ise her on ölümden biri kanserden kaynaklanıyor.

İHRAÇ EDİLDİ, HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Şık, barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle Ocak 2016’da görev aldığı bütün projelerden çıkartıldı. Aynı yılın sonunda üniversiteden ihraç edildi. çalışmalarını sürdüren Şık raporun halk bir yana, önlem alması için kamu kurumlarına bile gönderilmemesi üzerine etik olarak bu bilgilerin gizli kalamayacağına kanaat getirerek, Cumhuriyet gazetesinde, 4 günlük bir yazısı dizisi ile kamuoyunu bilgilendirdi.

Yazı dizisinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Şık hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Başsavcılığı Şık hakkında iddianame düzenledi. Şık hakkında “Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri açıklama, temin etme, göreve ilişkin sırrın açıklanması” gerekçesiyle 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şık hakkındaki davanın görülmesine Şubat ayında başlanacak. (HABER MERKEZİ)