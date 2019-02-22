22 Şubat 2019 12:25
Son Güncellenme Tarihi: 22 Şubat 2019 12:38

10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok

103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı'na ilişkin davanın gerekçeli kararında devletin sorumluluğunu örtbas etme tutumu sürdü.

GÜNCELLENDİ
10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    10 Ekim Ankara Katliamı davasında 9 kişiye 101' er kez müebbet hapis cezası veren kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme dava sürecinde kamu sorumluluğunun üzerini örtbas eden tutumunu gerekçeli kararda da sürdürerek, devletin katliamdaki ihmal ve sorumluluğunu görmezden geldi.

    Türkiye tarihinin en kanlı saldırısı 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin gerekçeli karar açıklandı. İki yıl süren yargılamanın sonucunda 3 Ağustos 2018 tarihindeki son celsede, 9 sanık hakkında 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Anayasal düzeni ihlal suçundan birer kez, kasten öldürme suçundan da 100‘er kez olmak üzere toplam 101‘er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, başta kamu sorumluluğunun üzerinin örtülmesi olmak üzere tepkilere neden olan kararının gerekçelerini açıkladı. IŞİD'in amaçlarına, örgütlenilen derneklere, sanıklara, örgütün birçok yerdeki katliamlarına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra yüzlerce müştekinin savunmalarına ayrıntılı biçimde yer verilen 872 sayfalı gerekçeli kararda, yazılanlardan çok yazılmayanlar dikkat çekti.

    10 Ekim Katliamı: 103 kişi hayatını kaybetti

    10 Ekim Katliamı: 103 kişi hayatını kaybetti

    KAMU SORUMLULUĞUNA YER VERİLMEDİ

    Kamu görevlilerinin saldırı istihbaratına karşı önlem almaması, İçişleri Bakanlığı Müfettiş Raporu, katliamların planlanıp IŞİD’in cirit attığı Gaziantep'teki Ağır Ceza Mahkemelerinden gelen dosyalar, birçok telefon görüşmesindeki kayıtlar, sınır geçişlerine asker ve polislerin de dahil olduğunu ortaya koyan deliller, Gaziantep emniyet yetkililerinin mahkemeye ısrarla göndermediği belgeler gerekçeli kararda yer almadı. Kamu görevlileri hakkında sadece savcılığın takipsizlik kararının hatırlatılmasıyla yetinildi. Öte yandan IŞİD'in birçok saldırısından söz edilmesine rağmen yakılarak öldürülen iki askerden söz edilmemesi de dikkat çekti.

    Ankara Katliamı'nın bir tek saati bilinmiyormuş

    Ankara Katliamı'nın bir tek saati bilinmiyormuş

    İNSANLIK SUÇU TALEBİNE “DEVLETE KARŞI YAPILDI” SAVUNMASI

    Gerekçeli kararda katliam sanıklarının insanlığa karşı işlenen suçlardan da yargılanması talebine ise uluslararası hukuk normlarına göre bütünüyle bir ırkı, dinin mensuplarını, topluluğu yok etmeye yönelik eylemlerin soykırım kapsamında kabul edildiği yanıtı verildi. IŞİD'in amacının selefi görüşler doğrultusunda teokratik bir devlet oluşturma olduğu belirtilerek, örgütün Türkiye'de terör saldırılarıyla iç kargaşa ve savaş ortamı yaratmak istediği ve Anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

    Güvenlik Şube amirinden 10 Ekim itirafı: MİT, TSK ve EGM önlem almadı

    Güvenlik Şube amirinden 10 Ekim itirafı: MİT, TSK ve EGM önlem almadı

    YARALILARA GAZ BOMBASI TANIKLIKTAN İBARET KALDI!

    Katliamın ardından polislerin yaralıların üzerine gaz bombası atması ise yalnızca saldırıdan yaralı kurtulan ya da tanık olanların anlatımlarıyla gerekçeli kararda yer buldu. Yaralıların  polisin attığı gaz bombasıyla yaşamını yitirip yitirmediği sorusu aydınlatılmadı.

    10 Ekim Ankara Katliamı: Polisten biber gazı itirafı

    10 Ekim Ankara Katliamı: Polisten biber gazı itirafı

    AVUKAT KOMİSYONU AÇIKLAMA YAPTI

    10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu gerekçeli karara tepki gösterdi. Açıklamada, katliamı bütünüyle aydınlatmayan, tüm sorumluları yargılamayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu tutumunu gerekçeli kararında da sürdürdüğü ifade edildi. Türkiye tarihinin en kanlı katliamında 103 kişinin öldüğü belirtilerek, “Katliam sebebiyle o kadar çok insan bizzat zarar görmüştür ki dosyada katılan sayısı -katılma talebi kabul edilen kurumlarla birlikte- 697’dir. Gerekçeli kararda her bir katılanın beyanları yer almakta olup, katliama dair tüm sorumluların, yani kamu görevlilerinin yargılanması talebinin karşılıksız ve cevapsız kalması son derece dikkat çekicidir” denildi.

    10 Ekim haberleri için Evrensel ve Cumhuriyet'e soruşturma

    10 Ekim haberleri için Evrensel ve Cumhuriyet'e soruşturma

    DEVLETİN SORUMLULUĞU GÖRMEZDEN GELİNDİ

    Yargılama sürecinde dosyaya defalarca somut kanıtlar sunmalarına karşın bu hususun sadece bir buçuk sayfa olarak yer aldığı vurgulanan açıklamada, sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması konusundaki taleplerin görmezden gelindiği ifade edildi. Üstelik dosya kapsamında yer alan delillerden dahi söz edilmediği belirtilen açıklamada şöyle denildi: “İçişleri Bakanlığı Müfettiş Raporu, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemelerinden gelen dosyalar, sanıkların iletişim tespiti dosyaları, Gaziantep ve ülkenin çeşitli yerlerinde kamu kurumları ile yapılan yazışma yanıtları gerekçeli kararda yok sayılmıştır. Oysa bu sözünü etmiş olduğumuz deliller; Ankara, Adana, Gaziantep ve Kilis vb. yerlerde görev yapan birçok kamu görevlisinin, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ve siyasal iktidar temsilcilerinin bu katliama yol verdiğini ortaya koymaktadır.”

    IŞİD'li üç bombacının telefon trafiği kayıt altındaymış

    IŞİD'li üç bombacının telefon trafiği kayıt altındaymış

    Bu kararla yakınlarını yitirmiş, yaralanmış, hayatı boyunca unutamayacağı anlara tanıklık etmiş kişilerin acılarının daha da derinleştirildiğine dikkat çekilerek, “Ülkedeki yargı sisteminin gelmiş olduğu durumdan bağımsız olmayan bir karar ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Adalete ulaşmanın mücadele ile olduğunun bilincinde olan hukukçular olarak müvekkillerimiz ve ülkenin emek demokrasi güçleri ile birlikte 10 Ekim Ankara Katliamının bütün sorumlularının yargı önünde hesap vermeleri için her platformda mücadele etmeye /çabalamaya devam edeceğiz” denildi.

    Suruç ve Ankara'da yaşamını yitirenlerin mezarlarına saldırı

    Suruç ve Ankara'da yaşamını yitirenlerin mezarlarına saldırı

    10 EKİM ANKARA KATLİAMI DAVASI

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    III. Kocaeli Kent Sempozyumunda kent sorunları tartışılacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Cumhur ittifakı’nın en önemli silahı siyasi gerilimi yüksek tutmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    IŞİD ve Nusra kimin çocukları?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa "terörist vatandaşlarını" alacak mı?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kriz götürür mü?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Hangisi daha değerlidir? Kadın eş değer mi, alt değer mi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok
    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran basın emekçileri ve kadınlarla bir araya gelerek belediyecilik anlayışını anlattı.

    “Ahmet Davutoğlu 40 ilde örgütlendi, yeni parti kuruyor” iddiası
    “Ahmet Davutoğlu 40 ilde örgütlendi, yeni parti kuruyor” iddiası

    Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarında sona geldiği öne sürüldü. Abdullah Gül'ün ise bu partide yer almayacağı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyonda günler sayılıyor

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye operasyonu sürüyor. ABD, küçük bir alana sıkıştırılan IŞİD'lilere dönük hava saldırısı düzenledi.

    Ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı
    Ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı

    2 aydır ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı.

    Gökçek'in elinde Ankapark'ın maliyetiyle ilgili belge yokmuş
    Gökçek'in elinde Ankapark'ın maliyetiyle ilgili belge yokmuş

    CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, maliyeti tartışma yaratan Ankapark'a ilişkin Melih Gökçek ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

    DSP'nin adayı Celal Doğan: Halk ittifakının içindeyim
    DSP'nin adayı Celal Doğan: Halk ittifakının içindeyim

    DSP Antep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan, adaylığı konusunda gelen eleştirilere yanıt verdi.

    Meteoroloji uyardı: Soğuk ve kar geliyor
    Meteoroloji uyardı: Soğuk ve kar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul'da soğuk ve karın etkili olacağını açıkladı.

    İngiltere'de İşçi Partisinden istifa edenlerin sayısı 9'a çıktı
    İngiltere'de İşçi Partisinden istifa edenlerin sayısı 9'a çıktı

    İngiltere’de Brexit tartışmaları nedeniyle İşçi Partisinden istifa eden milletvekili sayısı 9’a yükseldi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    GÜNCELLENDİ
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    GÜNCELLENDİ
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4’e düştü
    Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,4’e düştü

    Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 58 iken 2018'de yüzde 53,4'e düştü.

    23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası arttı
    23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası arttı

    Türkiye'de 2017 yılında 23 bin aile aşılanmayı reddetti. 2016'da 9 kızamık vakası görülürken, 2018'in ilk 9 ayında bu sayı 500'ü aştı.

    GÜNCELLENDİ
    10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok
    10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok

    103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı'na ilişkin davanın gerekçeli kararında devletin sorumluluğunu örtbas etme tutumu sürdü.

    GÜNCELLENDİ
    TBMM başkanlığı seçimi ne zaman, adaylar kimler?
    TBMM başkanlığı seçimi ne zaman, adaylar kimler?

    TBMM Başkanlık seçimi için partiler adaylarını belirlemeye başladı. CHP'den Engin Altay, AKP'den ise Mustafa Şentop'un isimleri kesinleşti.

    Merve Demirel: Can güvenliğimden endişeliyim
    Merve Demirel: Can güvenliğimden endişeliyim

    Polis tacizine maruz kalan, sonrasında İçişleri Bakanı Soylu tarafından hedef gösterilen Merve Demirel can güvenliğinden endişe duyduğunu açıkladı.

    Polis aracında nitelikli cinsel istismar suçuna ‘iyi hal’ indirimi
    Polis aracında nitelikli cinsel istismar suçuna ‘iyi hal’ indirimi

    İstanbul Beylikdüzü’de bir polis otosunda yaşanan cinsel istismara ilişkin davada polisin cezası ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 10 yıla düşürüldü.

    Deniz Çakır hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı
    Deniz Çakır hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

    Oyuncu Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, davacı tarafın itirazı sonucu kaldırıldı.

    Cinsel istismar sanığı öğretmen, yargılama bitmeden göreve başlamış
    Cinsel istismar sanığı öğretmen, yargılama bitmeden göreve başlamış

    Erzurum’daki bir lisede öğrencisine istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı yargılama sona ermeden görevine iade edildi.

    İzmir’de 16 yılda 578 maden için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi
    İzmir’de 16 yılda 578 maden için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi

    İzmir’de 2002’den bu yana 578 madencilik projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı verildiği ortaya çıktı.

    Reyhanlı sanığı Aykan Hamurcu Hatay'da yakalandı
    Reyhanlı sanığı Aykan Hamurcu Hatay'da yakalandı

    Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu 6 yıl sonra Hatay'da yakalandı.

    TBMM’den patrona kıyak, çiftçiye yüksek faizli borç yapılandırma
    TBMM’den patrona kıyak, çiftçiye yüksek faizli borç yapılandırma

    Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Suruç ve Ankara'da yaşamını yitirenlerin mezarlarına saldırı
    Suruç ve Ankara'da yaşamını yitirenlerin mezarlarına saldırı

    Suruç ve 10 Ekim Ankara katliamlarında hayatını kaybeden 3 kişinin Suruç’ta bulunan mezarları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

    ABD'nin 200 askeri bir süre daha Suriye'de kalacak
    ABD'nin 200 askeri bir süre daha Suriye'de kalacak

    Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 200 ABD askerinin bir süre daha Suriye'de kalacağı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    "Alparslan Türkeş Üniversitesi" teklifi Mecliste kabul edildi
    "Alparslan Türkeş Üniversitesi" teklifi Mecliste kabul edildi

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

    Danıştay, Amasra'daki termik santral için "ÇED olumlu" raporunu bozdu
    Danıştay, Amasra'daki termik santral için "ÇED olumlu" raporunu bozdu

    Danıştay, Amasra'da kurulması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği "ÇED olumlu" raporunu bozdu.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi
    Venezuela, Brezilya sınırını kapattı: Yardım şovu ABD'nin stratejisi

    Venezuela’da kendini başkan ilan eden Juan Guaido, ABD'nin gönderdiği "insani yardım"ların ülkeye girişine izin verilmesi için orduya çağrı yaptı.