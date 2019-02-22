Suruç ve Ankara'da yaşamını yitirenlerin mezarlarına saldırı

IŞİD’in Suruç’taki katliamında yaşamını yitiren Osman Çiçek, Kasım Deprem ve 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Yılmaz Elmascan'ın mezarları tahrip edildi.

Urfa'nın Suruç ilçesi Amara Kültür ve Sanat Merkezi'nde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in canlı bombalı saldırısında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Osman Çiçek ile 23 yaşındaki Kasım Deprem ve 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Yılmaz Elmascan'ın Suruç İlçe Mezarlığı'nda bulunan mezarları dün gece kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, isimlerin bulunduğu mezar taşlarını kırdı.

Saldırı ‘On Ekim Dayanışması’ isimli sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada “Saldırı ile ilgili bilgi veren Yılmaz Elmascan'ın kardeşi Mehmet Elmascan, saldırının dün gece gerçekleştiğini ifade etmiş ve mezarların yakınındaki ayak izlerinden kalabalık ve yetişkin kişilerden oluşan bir grubun saldırıyı gerçekleştirdiğini düşündüklerini söylemiştir” denildi.

10 Ekim Ankara Katliamında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralıların kurduğu 10 Ekim-Der de saldırıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi:

“IŞİD zihniyetinin temsilcileri, mezarlarımız saldırarak karanlığa hizmet etmek istiyor. Bilmezler ki #KaranlığaTeslimOlmayacağız” (HABER MERKEZİ)