III. Kocaeli Kent Sempozyumunda kent sorunları tartışılacak

Daha önce 2007 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen Kocaeli Kent Sempozyumlarının devamı niteliğinde olacak III. Kocaeli Kent Sempozyumu bu yıl sonbahar aylarında gerçekleştirilecek. 31 Mart seçimleri öncesi başta Belediye Başkan ve Meclis Üyesi Adayları olmak üzere Kocaeli halkının ilgisine sunulacak ‘Kentimizin Yönetim Anlayışı’, ‘Kent Sorunlarımız-Çözüm Önerileri’ ve ‘Yerel Yönetimler ve Kadın’ konularının ele alınacağı 3 panel düzenlenecek. Panellerin sonrasında TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Yerel Yönetimler Bildirgesini kent kamuoyuyla paylaşacak.

NUHOĞLU VE ŞENGÜL DE KATILACAK

Konuyla ilgili Evrensel’e açıklama yapan TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, “Belirtilen etkinliklerimize Büyükşehir/İlçe Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Adaylarının katılımlarının kentimiz açısından önemli ve yararlı olacağını düşünmekteyiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin Kocaeli halkına ve ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerimle etkinliklerimize tüm partilerin Büyükşehir/İlçe Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Adayları ile Kocaeli halkını davet ediyorum. 23 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştireceğimiz ilk panel olan ‘Kent ve Demokrasi’ temalı etkinliğimize Kadıköy Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi Aykurt Nuhoğlu ve Şehir Plancıları Odası 25. Dönem Başkanı Prof. Dr. H. Tarık Şengül katılacak” dedi.

PANELLERİN PROGRAMI ŞÖYLE:

Kent ve Demokrasi

23 Şubat 2019 - 14.00-17.00 / Mimarlar Odası Taş Bina

Kocaeli Kent Sorunları-Çözüm Önerileri

- Kentleşme (İmar Planları, İmar Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm)

- Sanayi-Çevre-Halk Sağlığı

2 Mart 2019 - 14.00-17.00 / Mimarlar Odası Taş Bina

Kent, Yerel Yönetimler ve Kadın

9 Mart 2019 - 14.00-17.00 / Mimarlar Odası Taş Bina

TMMOB Kocaeli İKK Yerel Yönetim Bildirgesi

9 Mart 2019 - 14.00-17:00 / Mimarlar Odası Taş Bina (Kocaeli/EVRENSEL)

Kocaeli'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Halkın içinden çıkan projelerimiz olacak