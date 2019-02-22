Deniz Çakır hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

İstanbul’da bir kafede ‘başörtülü kadınları taciz ettiği’ iddiasıyla Oyuncu Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, karşı tarafın itirazı sonucu kaldırıldı.

Deniz Çakır hakkında daha önce 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçlamasından yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Müştekiler bu karara itiraz etti. İtiraz sonrası İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, takipsizlik kararını kaldırdı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETMEK" SUÇUNDAN SORUŞTURMAYA DEVAM EDİLECEK

Böylece savcılık, Çakır hakkında TCK’nin 125/3-b maddesi uyarınca yürütülen "Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçunun yanı sıra, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan da soruşturmaya devam edecek. (HABER MERKEZİ)

Oyuncu Deniz Çakır: Yapılan suçlamaları reddettim

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı