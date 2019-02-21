CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık istifa etti

CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık görevinden istifa etti. İstifanın gerekçesinin belediye meclis üyeliği listesine müdahale edilmesi olduğu aktarıldı.

İlçe belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesi sonrası Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç görevinden istifa etmişti. Tunç ile birlikte CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci görevlerinden istifa etmişti.

İzmir’de de CHP’nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listesine tepki göstererek görevinden istifa etmişti. Kiremitçi, “İlçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. İlçe yönetimimin yok sayıldığı yerde, şahsımın yok sayıldığı yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum” demişti. (HABER MERKEZİ)