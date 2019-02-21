Cinsel saldırı davasında tutuklu yargılanan sanık tahliye edildi
Cinsel saldırı suçuyla yargılanan erkeğin cezası "teşebbüs aşamasında kaldı", "İyi hal" denilerek 5 yıla düşürüldü. Sanık ardından tahliye edildi.
Fotoğraf: DHA
Mahkeme cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan erkeğin cezasını suç "teşebbüs aşamasında kaldı" diyerek 12 yıldan 6 yıla düşürdü. İyi hal uygulayarak 5 yıla indiririlen hapis cezasının ardından sanık tahliye edildi.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, 21 yaşındaki E.B.B.'ye "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklu yargılanan sanık C.E.G'yi 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun "teşebbüs aşamasında kalmasını" gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 6 yıla indirdi. "İyi hal" indirimi de uygulayan mahkeme, 5 yıl hapis cezası verdiği sanığın tahliyesine hükmetti. (HABER MERKEZİ)
Cinsel istismar sanığı 1 ay tutuklu kalıp tahliye edildi
Öldürülen Ayşe Atasayar'ın avukatı: Karar kötü bir emsal olabilir