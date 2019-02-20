Süleyman Soylu, tacizci polisi savundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gözaltına alınırken polis tarafından taciz edilen Merve Demirel için "proje kadın" ifadelerini kullandı ve tacizci polisi savundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin “Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın” üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız



Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz



Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin “Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın” üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz pic.twitter.com/JZI3MTPD18 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 20 Şubat 2019

Soylu ayrıca bu paylaşımı Twitter hesabına sabitledi.

NE OLMUŞTU?

TAYAD'ın 16 Şubat'ta Ankara Sakarya Caddesi'nde yaptığı eyleme katılan Merve Demirel, polis tarafından gözaltına alındığı sırada polisin tacizine maruz kalmıştı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlamasını istemiyle, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle konuya dair soru önergesi vermişti. Tacize uğrayan üniversite öğrencisi Merve Demirel ve Ankara Barosu da suç duyurusunda bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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