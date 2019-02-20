Silifke'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi, 7'si ağır, 22 kişi de yaraladı.

Kaza, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde meydana geldi. Çilek tarlasında çalışan tarım işçilerini evlerine taşıyan Halil İbrahim Y. yönetimindeki midibüs, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yapılan ilk belirlemelerde olay yerinde 3 işçinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yaralanan 24 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ancak tedaviye alınan yaralılardan 2'si daha hayatını kaybetti. Yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (Mersin/DHA)

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