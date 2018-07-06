â€˜TarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin Ã¶lÃ¼m nedeni kuralsÄ±zlÄ±k, denetimsizlikâ€™

Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Mersin Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal GÃ¶ksoy, mevsimlik tarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin trafik kazalarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Mevsimlik tarÄ±m iÅŸçilerinin trafik kazalarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin iÅŸ cinayeti olduÄŸunu belirten Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Mersin Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal Göksoy, iÅŸçilerin trafikten men edilmesi gereken araçlarla, 25 kiÅŸi yerine 40-50 kiÅŸi taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Mersin’de geçtiÄŸimiz günlerde tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan araç Toroslar ilçesi Arslanköy yolu üzerinde bulunan ve “KanlÄ± viraj” diye anÄ±lan bölgede devrildi. ÇoÄŸu Suriyeli mültecilerden oluÅŸan iÅŸçilerden 3’ü yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ 16 kiÅŸi ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸanan kazanÄ±n bir iÅŸ cinayeti olduÄŸunu belirten Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Mersin Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal Göksoy, tarÄ±m kenti olan Mersin’de iÅŸçilerin kuralsÄ±z, güvencesiz ve ilkel yöntemlerle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±na dikkat çekti.

TRAFÄ°KTEN MEN EDÄ°LMESÄ° GEREKEN ARAÇLAR KULLANILIYOR

Ä°ÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nda sorunlarÄ±n olduÄŸunu ve bu sorunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da özelleÅŸtirmeyle taÅŸeronlaÅŸtÄ±rmanÄ±n geldiÄŸine dikkat çeken Kemal Göksoy, özel istihdam bürolarÄ± adÄ± altÄ±nda kiralÄ±k iÅŸçiliÄŸin yasallaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da kuralsÄ±z, güvencesiz çalÄ±ÅŸmanÄ±n önünü açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bu temelde yaÅŸanan can kayÄ±plarÄ±nÄ±n kaza deÄŸil iÅŸ cinayeti olduÄŸunu söyleyen Gürsoy ÅŸöyle devam etti: “Arslanköy tarafÄ±nda ‘kanlÄ± viraj’ olarak bilinen yerde neredeyse yüzün üzerinde kaza olmuÅŸ ve bu kazalarÄ±n çoÄŸu ölüm ile sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. UmarÄ±m yetkililer bir an önce el atar ve bu son kaza olur. TarÄ±m iÅŸçileri eski belki de trafikten men edilmesi gereken araçlar ile iÅŸe götürülüyorlar. KullanÄ±lan araçlarda 25 kiÅŸi yerine 40 ya da 50 kiÅŸiyi doldurarak götürüyorlar. AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z her yönü ile kuralsÄ±z, güvencesiz ve denetimsiz bir ÅŸekilde iÅŸliyor. Türkiye’nin her yerinde özellikle Mersin’de narenciye iÅŸçisi, sera iÅŸçisi, tarÄ±m iÅŸçisi kamyonlarda traktörlerde açÄ±k bir ÅŸekilde iÅŸe götürülüyor. Ä°lkel dediÄŸimiz koÅŸullar bu koÅŸullardÄ±r. Bunun için bu durumlar keyfiyete bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r.”

Sürekli yol yapmakla övünen hükümet yetkililerin kazalarla gündeme gelen bu yola dair önlem almadÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden Göksoy, “BüyükÅŸehir alt geçit yapmak ile övünüyor. Ancak yÄ±llardan beridir bu ‘kanlÄ± viraj’a çözüm bulmuÅŸ deÄŸildir. KanlÄ± viraj can alÄ±rken yetkililer çözümsüz kalÄ±yor” dedi.

ÇOCUKLAR ÇALIÅžIRKEN ÖLÜYOR

Son kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 3 kiÅŸiden 2’sinin çocuk olduÄŸunu da söyleyen Göksoy, “Okulda eÄŸitim görmesi gereken çocuklar çalÄ±ÅŸmak zorunda ve çalÄ±ÅŸmaya giderken hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Suriye’den gelen insanlarÄ±n mülteci olarak kamplara yerleÅŸtirilmesi gerekiyor. EÄŸitiminden saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kadar ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± gerekiyor. Ancak sermayenin de iÅŸine geldiÄŸi için ucuz iÅŸ gücü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yorlar” dedi.

Ä°ÅŸçilerin güvenli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Göksoy yetkililere ÅŸu ÅŸekilde seslendi: “Yetkililere sesleniyoruz iÅŸçilerin hayatÄ±nÄ± ve yaÅŸamÄ±nÄ± sömürdüÄŸünüz yetmiyormuÅŸ gibi bir de canlarÄ±nÄ± almayÄ±n, iÅŸçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± kendi kâr hÄ±rsÄ±nÄ±za alet etmeyin. Biz buna karÅŸÄ±yÄ±z ve karÅŸÄ± olmaya da devam edeceÄŸiz.” (Mersin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 18:49

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