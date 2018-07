â€˜TarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin Ã¶lÃ¼m nedeni kuralsÄ±zlÄ±k, denetimsizlikâ€™

Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, mevsimlik tarım işçilerinin trafik kazalarında yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu

Mevsimlik tarım işçilerinin trafik kazalarında yaşamını yitirmesinin iş cinayeti olduğunu belirten Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, işçilerin trafikten men edilmesi gereken araçlarla, 25 kişi yerine 40-50 kişi taşındığını ifade etti.

Mersin’de geçtiğimiz günlerde tarım işçilerini taşıyan araç Toroslar ilçesi Arslanköy yolu üzerinde bulunan ve “Kanlı viraj” diye anılan bölgede devrildi. Çoğu Suriyeli mültecilerden oluşan işçilerden 3’ü yaşamını yitirmiş 16 kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan kazanın bir iş cinayeti olduğunu belirten Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, tarım kenti olan Mersin’de işçilerin kuralsız, güvencesiz ve ilkel yöntemlerle çalıştırıldıklarına dikkat çekti.

TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ GEREKEN ARAÇLAR KULLANILIYOR

İşçilerin çalışma koşullarında sorunların olduğunu ve bu sorunların başında da özelleştirmeyle taşeronlaştırmanın geldiğine dikkat çeken Kemal Göksoy, özel istihdam büroları adı altında kiralık işçiliğin yasallaştırıldığını, bunun da kuralsız, güvencesiz çalışmanın önünü açtığını kaydetti.

Bu temelde yaşanan can kayıplarının kaza değil iş cinayeti olduğunu söyleyen Gürsoy şöyle devam etti: “Arslanköy tarafında ‘kanlı viraj’ olarak bilinen yerde neredeyse yüzün üzerinde kaza olmuş ve bu kazaların çoğu ölüm ile sonuçlanmıştır. Umarım yetkililer bir an önce el atar ve bu son kaza olur. Tarım işçileri eski belki de trafikten men edilmesi gereken araçlar ile işe götürülüyorlar. Kullanılan araçlarda 25 kişi yerine 40 ya da 50 kişiyi doldurarak götürüyorlar. Anlayacağınız her yönü ile kuralsız, güvencesiz ve denetimsiz bir şekilde işliyor. Türkiye’nin her yerinde özellikle Mersin’de narenciye işçisi, sera işçisi, tarım işçisi kamyonlarda traktörlerde açık bir şekilde işe götürülüyor. İlkel dediğimiz koşullar bu koşullardır. Bunun için bu durumlar keyfiyete bırakılmamalıdır.”

Sürekli yol yapmakla övünen hükümet yetkililerin kazalarla gündeme gelen bu yola dair önlem almadıklarına işaret eden Göksoy, “Büyükşehir alt geçit yapmak ile övünüyor. Ancak yıllardan beridir bu ‘kanlı viraj’a çözüm bulmuş değildir. Kanlı viraj can alırken yetkililer çözümsüz kalıyor” dedi.

ÇOCUKLAR ÇALIŞIRKEN ÖLÜYOR

Son kazada yaşamını yitiren 3 kişiden 2’sinin çocuk olduğunu da söyleyen Göksoy, “Okulda eğitim görmesi gereken çocuklar çalışmak zorunda ve çalışmaya giderken hayatını kaybediyor. Suriye’den gelen insanların mülteci olarak kamplara yerleştirilmesi gerekiyor. Eğitiminden sağlığına kadar ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Ancak sermayenin de işine geldiği için ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyorlar” dedi.

İşçilerin güvenli çalıştırılması gerektiğini söyleyen Göksoy yetkililere şu şekilde seslendi: “Yetkililere sesleniyoruz işçilerin hayatını ve yaşamını sömürdüğünüz yetmiyormuş gibi bir de canlarını almayın, işçilerin yaşamını kendi kâr hırsınıza alet etmeyin. Biz buna karşıyız ve karşı olmaya da devam edeceğiz.” (Mersin/MA)

