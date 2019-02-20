Silifke'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 4 işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Ahmet Güler/AA
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 işçi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi. (Mersin/AA)
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