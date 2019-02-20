AKP'li Özlem Zengin’den polis tacizine ‘telaş’ savunması

AKP Milletvekili Özlem Zengin polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu kadın öğrenci Merve Demirel’e ilişkin, “Bu görüntülerde, özensizlik içerisinde bir tavır görüyorum. Bir telaş içerisinde bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var. Keşke orada bir kadın polis olsaydı, onlar müdahil olsalardı” dedi.

Cumartesi günü Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde gözaltına alınan Demirel'e polisin tacizde bulunduğu görüntüleri TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getiren Zengin, böyle bir konuyu, çok dengeli bir muhakeme ile götürmek gerektiğini belirtti.

Emniyet müdürlüğünün ve olay yerinde çekilen görüntüleri izlediğini anlatan Zengin, “Bu görüntüler kamuoyuna dağıtılırken kastı aşan bir şekilde, olaydan öte emniyet teşkilatını tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor. Bizim burada yapmamız gereken, her ikisini aynı anda görmek. Prensip olarak bir insan suç işlerken, yakalandığı an ve devam eden süreçler de dahil olmak üzere asla bir cezalandırmaya tabi tutulamaz. Bu görüntünün bir kadını itibarsızlaştırmasına biz müsaade edemeyiz” diye konuştu.

Emniyet teşkilatının ‘tacizci’ diye itham edilmesine asla tahammüllerinin olmayacağını belirten Zengin, “Bu görüntülerde, özensizlik içerisinde bir tavır görüyorum. Bir telaş içerisinde bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var. Keşke orada bir kadın polis olsaydı, onlar müdahil olsalardı” değerlendirmesini yaptı. (HABER MERKEZİ)