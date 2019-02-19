Japonya Guaido’yu "geçici başkan" olarak tanıdı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Venezuela'nın Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanıdıklarını açıkladı.

​Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıdıklarını duyurdu. Kono, "Guaido'ya Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak açık desteğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu da (AP) aynı yönde adım atmıştı.

İspanya, İngiltere, İsveç, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya, Letonya, Litvanya, Estonya, Çekya, Finlandiya, Lüksemburg, Portekiz, Macaristan, Belçika, Hırvatistan, Polonya, Bulgaristan, Malta'nın da aralarında bulunduğu 21 AB ülkesi Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti. (DIŞ HABERLER)

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