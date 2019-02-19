Özer AKDEMİR

Aydın'ın en önemli sulak alanlarından birisi olan Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamada biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin olan Azap Gölü'nün Ulusal Sulak Alan ilan edilmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

BİRÇOK RAPOR HAZIRLANDI

Fotoğraf: EKODOSD

EKODOSD, aralarında derneklerinin de yer aldığı Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı toplantıda, Söke ilçesinde bulunan Azap Gölü Sulak Alanının, yönetmelik gereğince Ulusal Sulak Alan olarak önerilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bu doğrultuda bölgenin ürün deseni, rekoltesi, hangi tarım ilaçlarının kullanıldığının belirlenmesi ve kimyasal ilaçlar konusunda alınacak önlemleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne raporladı. Ayrıca Söke Kaymakamlığı da Azap Gölü Sulak Alanının sınırlarının ve civarının mülkiyet durumunu belirleyerek ilgili kuruma raporladı.

Açıklamanın devamında, Azap Gölü Sulak Alanının çevre sorunları ve çözümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da bir rapor hazırlandığı, D.S.İ. Bölge Müdürlüğünün de gölün hidrolojik özellikleri ve suyun kalitesini artırmak için yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini ortaya koyduğunun altının çizildi.

Açıklamada, alınan karardan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan raporun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği, buradaki değerlendirmeden sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı–Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne iletildiği kaydedildi.

EKOTURİZM VURGUSU

Fotoğraf: EKODOSD

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak Azap Gölü'nü, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil ettiği bilgisini veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şöyle devam etti:

"Aydın bölgesinin en önemli sulak alanlarından biri olan Azap Gölü, biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapmakta, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nın ve 12 İon kentinden biri olan Myus’un hemen yanı başındadır. Hazırlanacak yönetim planından sonra, koruma-kullanma dengesi gözetilerek yapılacak eko-turizm faaliyetleri sayesinde Yeşilköy ve Avşar köylerinde yaşayan yöre insanlarına ve Aydın turizmine önemli katkısı olacaktır."

DOĞA VE TARİH İÇİÇE

Sürücü, birçok kuş türünün ürediği Azap Gölü'nün aynı zamanda, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan tepeli pelikanların da önemli beslenme alanını, nesli tehlike altında bulunan Akkuyruklu Kartal’ın ve nesli tehlike altında bulunan Saz Kedisi’nin üreme ve beslenme alanını oluşturduğunun altını çizdi.

Göl kıyısında Myus Antik kentine ait kaya mezarları, Bizans Dönemi’ne ait Karyes Manastırı gibi geçmiş uygarlıklardan kalan tarihi değerlerin bulunduğuna işaret eden Sürücü, "Doğal ve kültürel kaynak değerleriyle Aydın bölgesinde yapılacak ekoturizm etkinlikleri için çok önemli olan Azap Gölü’nün Ulusal Sulak Alan olarak tescil edilmesi sevindirici bir gelişme olmuştur" dedi.