İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı

Metehan UD

İzmir

İzmir Karşıyaka Kent A.Ş. işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesinden dolayı bir saat iş bıraktı. İkramiyelerin verilmemesi durumunda işçiler, 27 Şubat Çarşamba günü yarım günlük bir iş bırakma eylemi daha yapacak.

İzmir Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş'nin bürokratları ile DİSK Genel-İş İzmir 5 No.lu Şube temsilcilerinin toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmesi bugün gerçekleşti. Yeni TİS görüşmelerinin başlamasına rağmen işçilerin 2018 yılından kalan 112 günlük ikramiyesi henüz ödenmiş değil. Bugünkü oturumda da belediye bürokratları sendika temsilcilerine ikramiyeleri yatıramayacaklarını söyledi.

İkramiyelerinin yatmayacağını öğrenen işçilerin bir kısmı iş bırakarak Kent A.Ş'nin Örnekköy'deki müdürlük binası önünde toplandı. Şube yönetimi ile toplantı yapan işçiler, 27 Şubat Çarşamba gününe kadar ikramiyeleri yatmazsa, aynı gün yarım günlüğüne iş bırakacaklarını ifade etti.

Kent A.Ş. bünyesinde 700'ün üzerinde işçi çalışırken işçiler, belediyenin cafe, restorant, çay, fen işleri, destek hizmetler, park bahçeler gibi birçok biriminde hizmet veriyor. Kent A.Ş. bürokratlarının hafta içinde maaşların yatacağını söylemesine rağmen işçilerin Ocak ayı maaşı da henüz ödenmiş değil.

'KÖTÜ YÖNETİMİN FATURASI İŞÇİLERE KESİLİYOR'

Fotoğraf: Evrensel

Basına konuşan Kent A.Ş. işçileri, yaklaşık 2 yıldan beri maaşlarının geç yattığını belirterek "Yattığı zaman parça parça yatıyor. Herkesin kredi kartları, borçları var. Geç yattığı zaman biz de borçlarımızı ödeyemiyoruz ve bu sefer faiz ödemek zorunda kalıyoruz. İkramiyeler uzun zamandan beri yatmıyor. Şu an ceplerimize baksanız beş lirayı zor bulursunuz. Çok kötü durumdayız. Bu sorun için ne zaman Kent A.Ş yöneticileri ve belediye yöneticileri ile görüşme yapılsa öne sürülen gerekçe hep aynı oluyor. Bize Kent A.Ş'nin dibi yırtık bir çuvala benzediğini söylüyorlar. O deliğin sebebi işçiler değil. Ayın onbeşinde tam maaşımız yatarsa ve icramız yoksa, yani maaştan kesim yapılmıyorsa elimize geçen para yaklaşık 2 bin 700 lira oluyor. Ama bu alınan paranın aksine ayın yirmisinde gidin bakın, işçinin cebinde beş lira bulamazsınız. Biz çalışıyoruz ve emeğimizin karşılığını almayı istiyoruz. Bir hafta bekleyeceğiz. 25 Şubat günü Hüseyin Mutlu Akpınar gelecek ve görüşmeye çalışacağız. Eğer bir sonuç çıkmazsa, eylem planımızı hayata geçireceğiz. Şirketin üzerinde icralar var. Kazanılan paralar buralara yatırılıyor. Belediye kendi içinde oluşan arızaları işçilerin hakkettiklerini vermeyerek çözmeye çalışıyor. Yatırılmayan 3 tane ikramiye var. On iki ayda bir yıllık bir sürece tekabül ediyor. Ama hala daha verilmemeye çalışılıyor” dedi.