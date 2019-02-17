Esad: Amerikalılara güvenen gruplar; onlar sizi korumayacak

Beşar Esad, ülke çapından yerel temsilcilerle düzenlenen toplantıda, "Amerikalılara güvenen gruplara, onların sizi korumayacağını söylüyoruz" dedi. Esad ayrıca "Amerikalılar sizi, takasta kullanılacak araçlar gibi ceplerine koyacaktır ve bunu yapmaya başladılar. Sizi devletiniz hariç kimse koruyamaz" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Esad, "Suriye'yi bölme planının yeni olmadığını" söyledi. Bu planın "Suriye'nin sınırlarının dışına çıkarak tüm bölgeyi kapsadığını" söyleyen Esad, "Bazı devletlerin Suriye politikası terörü desteklemeye ve devlet otoritesinin altını oyma amaçlı kapsamlı bir ademi merkeziyetçiliği teşvik etme amaçlıydı" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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