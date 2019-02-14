EMEP MYK Üyesi Bayhan: CHP ve AKP'nin manifestoları örtüşüyor

Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi İskender Bayhan'la 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere doğru açıklanan yerel seçim manifestolarını ve EMEP'in halka çağrısını konuştuk. Bayhan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

“Tanzim satış noktaları çözüm değildir. Bu haliyle hiç çözüm olamaz. Eskide çok daha yaygın halk pazarları vardı.

16 milyonluk İstanbul’da 50 kamyon ile halkın ihtiyaçlarını karşılayacağız diye iddia etmek gerçekçilikten uzak.

Kriz yoktur, diyen Erdoğan tanzim satış pazarları kurmak zorunda kaldı. Şimdi halcileri terörist ilan ediyor.

Tanzim pazarlarıyla hükümet, halkın ne kadar zor ve kötü koşullarda yaşamaya mahkum olduğunu itiraf etti.

Tanzim uygulaması, hükümetin ülkeyi içine düşürdüğü tablonun fotoğrafı oldu.

Hükümet artık sadece halk desteğiyle ayakta durabilecek durumda değil. Bu sebeple düşman yaratarak etrafına ittifak yedekliyor.

20 senedir aracılar yüksek fiyatların nedenlerinden biriydi. Şimdi mi sorun oldular?

Yoksulluk korkutur, en çok da yoksulluk içinde yüzenler çeker bu korkuyu. Yoksullar yoksulluklarının görünmesini istemiyor. Ama bunun sorumlusu onlar değil.

Yoksulluk bugünkü sistemin fotoğrafı. Ancak bunun utancını o kuyruklarda bekleyen yoksul halk yaşıyor.

Bugün halk Erdoğan’a çaresizlikten oy veriyor. Eskiden umutları vardı.

AKP, sanki memleketi yönetmiyorlarmış gibi bir manifesto açıkladı.

Erdoğan özeleştiriler veriyor. Ben merak ediyorum, bir kere de hatanın ne olduğunu açıklasın.

CHP ve AKP’nin açıkladığı manifestolar örtüşüyor. Ayrışan az nokta var. Hepsi bu düzeni kurtarmak üzerine uzlaşıyorlar.

Burjuva partiler ittifak yaptığı oranda emek ve demokrasi güçlerinin demokratik ittifakını sağlamak zorlaşıyor. Bu bir paradoks ve aşmamız gerekiyor.

Bu seçimler öncesi çok sınırlı oranda demokrasi ittifakları kurulabildi.

İstanbul ve İzmir’de tek adam ittifakını geriletecek şekilde emek ve demokrasi birliğini oluşturmak için çaba sarf ediyoruz.

Sandık ne kadar güdükleşirse güdükleşsin, CHP taktiğini halkı sandığa yönlendirmek üzerine kuruyor.

CHP, Bucak aşiretinden Alper Taş’a kadar geniş bir kesime listelerinde yer vererek herkese mavi boncuk dağıtmak istiyor.

Millet ittifakı tutmayınca sandık ittifakı seçeneği devreye girdi. Referandumdaki gibi ‘evet-hayır’ dengesi kurulmak isteniyor.

CHP’nin açıkladığı programın bugün açısından desteklenecek hiçbir yanı yok. (EVRENSEL WEB TV)