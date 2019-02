Haiti’de neler oluyor: 7 soruda 7 Şubat protestoları

Amerika’nın en yoksul ülkesi Haiti’de 7 Şubat’tan bu yana halk, eşitsizliğe ve yolsuzluğa karşı talepleriyle sokaklarda. Her ne kadar Batı medyası, yüz binlerin Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin istifası talebiyle sokakları doldurduğu bu protestolara Venezuela’daki eylemler kadar ilgi göstermese de Haiti’de çok ciddi bir süreç yaşanıyor.

Şu ana kadar polis saldırılarında en az 9 kişi hayatını kaybederken “İnsanca yaşamaya hakkımız var” (Nou gen dwa moun viv tankou) diyerek sokaklara çıkan halk, eylemlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Karayipler ülkesi Haiti’de hükümet karşıtı protestolar 7 Şubat’ta başladı ve o günden bu yana yüz binlerce kişi başta başkent Port-au-Prince olmak üzere pek çok kentte sokaklara çıktı. 11 gündür devam eden eylemlerde dün başkent Port-au-Prince nispeten daha sakindi. Protestocular, belli başlı bölgelerde lastik yakmayı sürdürse de kalabalığın azaldığı görüldü. CNN’e konuşan Aktivist Daphne Valmont Bourgoin’e göre protestocular halen çok öfkeli ve cumartesi günkü sükunet halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için verdiği 1 günlük aradan kaynaklanıyor. Kentte bazı marketler halen açık ancak gıda fiyatları çok yükselmiş durumda.

Şu ana kadar polis saldırılarında en az 9 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı.

Haiti’de Şubat protestolarının Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında yine yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak yapılan eylemlerin devamı olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Muhalefetin 7 Şubat tarihini seçmesinin nedeni, bugünün babasının ölümü üzerine 19 yaşında koltuğa oturan ve ülkeyi 1971-1986 arasında yöneten Diktatör Jean-Claude Duvalier’nin devrilmesinin yıl dönümü olması. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri olan Duvalier, 1986’da ABD ordusuna ait uçakla Fransa’ya kaçmıştı.

Fotoğraf: Jean Marc Herve Abelard / EPA / AA üzerinden

CNN’e konuşan Emmanuela Douyon’un şu sözleri dikkat çekici: “Yorgunum, herkes yorgun. Yıllardır devam eden bir süreç var ve içinde bulunduğumuz bu kısır döngü artık sona ermeli. Aslında benim gibi insanlar böyle şeyleri sevmez. Bir işimiz var ve hayatımızı devam ettirmek zorundayız, eleştirilerimizi sosyal medyadan yapabiliriz. Ama ilk kez işi olan insanlar, açlık çekmeyen insanlar da sokaklara çıktı ve ‘Artık yeter’ dedi.”

Fotoğraf: Jean Marc Herve Abelard / EPA / AA üzerinden

Protestolar boyunca Twitter'ı aktif şekilde kullanan Madame Boukman hesabı, Haiti'de yaşananlara dair gerçeklerin Batı medyasında yansıtılmadığına yönelik tepkisini şu ifadelerle dile getiriyor: "ABD medyası 'yoksul' Haiti'deki yerel milyoner ve milyarderlerden asla bahsetmez. Bunlar kitleleri köleleştirmek için refahın yüzde 80'ini çalar ve yabancılarla iş birliği yapar. Siyasetçileri, darbe ve komploları, silah ve uyuşturucu ticaretini kontrol ederler, demokrasi aktivistlerini öldürürler ve BM işgalcileri tarafından korunurlar."

US media will NEVER discuss LOCAL multi-millionaires & billionaires in "poor" Haiti who steal 80% of the wealth & align with outsiders to enslave the masses. They control politicians, plot coups, traffic drugs/ arms, kill democracy activists & are protected by UN occupiers. pic.twitter.com/qnL7Zi7Nxf