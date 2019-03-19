Protestoların sürdüğü Haiti’de Başbakan görevinden alındı

Ekonomik sorunların ve ülke genelindeki protestoların devam ettiği Haiti’de Başbakan Jean-Henry Ceant, parlamentoda yapılan oylamayla görevinden alındı.

Haiti parlamentosunda 104 milletvekilinin katıldığı oylamada 93 milletvekili Ceant’ın görevden alınması yönünde oy kullandı.

Ceant, temmuzdan bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Başbakan Ceant, Haitililerin yaşam koşullarında hiçbir iyileştirme yapmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

HAİTİ PROTESTOLARI

Haiti’de uzun süredir devam eden protestolar 7 Şubat’ta Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin istifası talebiyle sokaklara inmişti. Halk, ekonomik kötü gidişata karşı önlemler alınmasını ve 2008-2018 arasında Venezuela’dan Petrocaribe fonu kapsamında sağlanan 3.8 milyar doları zimmetine geçiren üst düzey yöneticilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyor.

İrili ufaklı eylemlerle devam eden protestolarda şu ana kadar resmi olmayan verilere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti. Telesur’un haberine göre bazı muhalif gruplar ölü sayısının 50’yi bulduğunu iddia ediyor. (DIŞ HABERLER)