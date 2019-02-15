Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK’lilerin yüzde 83,9’u gitmek istiyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “İkinci yılında OHAL’in Toplumsal Maliyeti” raporunu Mecliste düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Gergerlioğlu, KHK’lilerin yüzde 83,9’unun ülkeden gitmek istediğini belirtti. Raporun 7 aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını belirten Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilenler, ihraçların yakınları ve KHK ile ihraç edilmeyip OHAL’e “dışarıdan bakan” kişilerden oluşan 3 bin 776 kişiye soru yöneltildiğini söyledi.

AĞIR BİR TABLO YAŞANIYOR

Gergerlioğlu, şöyle konuştu: “Uluslararası bir çalışma oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye dışında olan birçok vatandaşımızın katıldığı bir çalışma oldu ve çok önemli sonuçlar çıktı ortaya. Mağdurlar ve yakınları ve olayı dışarıdan tahlil edenlerin çok ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu gördük.”

OHAL ile birlikte 135 bin kişinin ihraç edildiğini, yüzlerce insanın tutuklandığını belirten Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilenler terörist ilan ediliyor ve onların çocukları da terörist ilan ediliyor” dedi.

YÜZDE 86,6’YA SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI

Gergerlioğlu, rapordaki şu verileri açıkladı: