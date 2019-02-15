Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK’lilerin yüzde 83,9’u gitmek istiyor
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'İkinci yılında OHAL’in Toplumsal Maliyeti' raporunun sonuçlarını TBMM'de açıkladı.
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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “İkinci yılında OHAL’in Toplumsal Maliyeti” raporunu Mecliste düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Gergerlioğlu, KHK’lilerin yüzde 83,9’unun ülkeden gitmek istediğini belirtti. Raporun 7 aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını belirten Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilenler, ihraçların yakınları ve KHK ile ihraç edilmeyip OHAL’e “dışarıdan bakan” kişilerden oluşan 3 bin 776 kişiye soru yöneltildiğini söyledi.
AĞIR BİR TABLO YAŞANIYOR
Gergerlioğlu, şöyle konuştu: “Uluslararası bir çalışma oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye dışında olan birçok vatandaşımızın katıldığı bir çalışma oldu ve çok önemli sonuçlar çıktı ortaya. Mağdurlar ve yakınları ve olayı dışarıdan tahlil edenlerin çok ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu gördük.”
OHAL ile birlikte 135 bin kişinin ihraç edildiğini, yüzlerce insanın tutuklandığını belirten Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilenler terörist ilan ediliyor ve onların çocukları da terörist ilan ediliyor” dedi.
YÜZDE 86,6’YA SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI
Gergerlioğlu, rapordaki şu verileri açıkladı:
- OHAL’de ihraç edilenlerin yüzde 86.6’sı doğrudan soruşturmasız ihraç edildi.
- Kurumca açığa alınma ve soruşturma sonrası ihraç yüzde 30.5
- KHK ile çalıştığı kurumun kapatılması sonucu yüzde 18 kişi işsiz kaldı.
- Kurumsal Yönetim Kararıyla doğrudan ihraç edilme oranı yüzde 17
- KHK mağdurları yüzde 95.3 oranında ekonomik sıkıntılar yaşıyor
- İtibarsızlık ve dışlanma yaşayanların oranı, yüzde 86.6
- Psikolojik sorunlar yaşayanların oranı yüzde 84.6
- İşsizlik, iş bulamama sorunu yaşayanların oranı yüzde 83.1
- Stres veya sıkıntılar sonucu anne-babaları hastalanan, kansere yakalanma oranında artışın olduğu, var olan hastalıklarda ilerleme oranı yüzde 51.3 Sağlık sorunlarında veya eski hastalıkların nüksetmesi oranı yüzde 45.3 (HABER MERKEZİ)