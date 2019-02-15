Şaibeli mülakatlara yenisi eklendi: İşçilere “muhaliflikten” veto

İşe alımlarda yaşanan mülakat skandallarına bir yenisi eklendi. Eskişehir’deki Eti Maden Kırka Bor İşletmesi’nde çalışmak isteyen işçiler Ferdi Çakmak 23, Kurtuluş Hoş ise 18 kez mülakatta elendi. Mülakat skandalı yargıya ve Meclis’e taşındı.

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre, Eskişehir Seyitgazi’deki Eti Maden Kırka Bor İşletmesi tesislerinde çalışmak için mülakata giren Ferdi Çakmak 23, Kurtuluş Hoş 18 kez elendi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kırka’da onlarca kez mülakata girmelerine karşın Eti Maden Kırka Bor İşletmesi tesislerinde bir türlü işe alınmayan işçilerin durumunu Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Eti Maden’in Türkiye’deki tüm işletmelerine yaklaşık 150 işçi alınacağına ve bunun için binlerce başvuru yapıldığına dikkati çekti. Kırka’daki tesise de 48 işçi alınacağını belirten Çakırözer’in verdiği bilgiye göre, ilçede 7-15 Mart’ta yapılacak mülakata katılmak üzere 519 başvuru yapıldı.

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"GEREKÇE CHP'Lİ OLMAK"

Tesisin kuruluş aşamasında toprakları kamulaştırılanlara öncelik verilmesi gerekirken bu durumdaki bazı yurttaşların defalarca girdikleri mülakatı aşamadıklarını kaydeden Çakırözer, “Bir değil, iki değil, üç değil, tam 23 kez mülakatlarda elenmiş Ferdi Çakmak, Kurtuluş Hoş ise 18 kez elenmiş. Aynı şekilde Süleyman Şakar, Yüksel Bütün, Metin Duru da defalarca elenenler arasında. Gerekçe CHP’li olmak. İş, aş meselesinde siyaset olmamalıdır. Hak ettiği halde mülakatlardan 23 kez elenmek en büyük insan hakkı ihlalidir” dedi.

Son mülakatın sonuçlarının yerel seçim sonrasında açıklanacağı, böylelikle aileler üzerinde baskı yaratılmak istendiği iddialarına işaret eden Çakırözer, “Mülakatlar seçimlerden önce açıklanmalı. İş kaygısı oy devşirme aracı yapılmamalı” dedi.

ÇOCUK SAYISINI SORDULAR

23 kez mülakata girmesine karşın bir türlü işe alınmayan Ferdi Çakmak, arazileri kamulaştırılırken kendilerine iş sözü verildiğini, mülakatlarda bundan ötürü avantajlı olmaları gerekirken kendisinin ve aynı durumda olan arkadaşlarının elendiğini belirten Çakmak, konuyu yargıya taşıdı. Açtığı dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine bir süre önce “kendisine özel” düzenlenen bir mülakata daha katıldığını anlatan Çakmak, “Evli misin, kaç çocuğun var, yaşın kaç, baban ne iş yapıyor” sorularının ardından “Çıkabilirsin” diye uğurlandığını, kısa süre sonra da elendiği bilgisinin verildiğini kaydetti.

"LİSTELER YUKARIDAN YAPILIYOR"

18 kez girdiği mülakatı aşamayan Kurtuluş Hoş da mülakatların göstermelik olduğunu vurgulayarak, “Partizanlık yapılıyor. Burada mülakat yapanların da bir etkisi yok aslında, listeler yukarıda yapılıyor” dedi. Kendisinin de konuyu yargıya taşıdığını, davanın sonuçlanmasını beklediğini anlatan Hoş, yılmadığını, 14 Mart’ta 19’uncu kez mülakata gireceğini söyledi. (HABER MERKEZİ)