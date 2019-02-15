15 Şubat 2019 09:22

Şaibeli mülakatlara yenisi eklendi: İşçilere “muhaliflikten” veto

Eskişehir’deki Eti Maden Kırka Bor İşletmesi’nde çalışmak için mülakata giren Ferdi Çakmak 23, Kurtuluş Hoş ise 18 kez elendi.

Şaibeli mülakatlara yenisi eklendi: İşçilere “muhaliflikten” veto

Fotoğraf: CHP

    • Paylaş

    İşe alımlarda yaşanan mülakat skandallarına bir yenisi eklendi. Eskişehir’deki Eti Maden Kırka Bor İşletmesi’nde çalışmak isteyen işçiler Ferdi Çakmak 23, Kurtuluş Hoş ise 18 kez mülakatta elendi. Mülakat skandalı yargıya ve Meclis’e taşındı.

    Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre, Eskişehir Seyitgazi’deki Eti Maden Kırka Bor İşletmesi tesislerinde çalışmak için mülakata giren Ferdi Çakmak 23, Kurtuluş Hoş 18 kez elendi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kırka’da onlarca kez mülakata girmelerine karşın Eti Maden Kırka Bor İşletmesi tesislerinde bir türlü işe alınmayan işçilerin durumunu Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Eti Maden’in Türkiye’deki tüm işletmelerine yaklaşık 150 işçi alınacağına ve bunun için binlerce başvuru yapıldığına dikkati çekti. Kırka’daki tesise de 48 işçi alınacağını belirten Çakırözer’in verdiği bilgiye göre, ilçede 7-15 Mart’ta yapılacak mülakata katılmak üzere 519 başvuru yapıldı.

    Şaibeli KPSS mülakat sonuçları Meclis gündeminde

    Şaibeli KPSS mülakat sonuçları Meclis gündeminde

    "GEREKÇE CHP'Lİ OLMAK"

    Tesisin kuruluş aşamasında toprakları kamulaştırılanlara öncelik verilmesi gerekirken bu durumdaki bazı yurttaşların defalarca girdikleri mülakatı aşamadıklarını kaydeden Çakırözer, “Bir değil, iki değil, üç değil, tam 23 kez mülakatlarda elenmiş Ferdi Çakmak, Kurtuluş Hoş ise 18 kez elenmiş. Aynı şekilde Süleyman Şakar, Yüksel Bütün, Metin Duru da defalarca elenenler arasında. Gerekçe CHP’li olmak. İş, aş meselesinde siyaset olmamalıdır. Hak ettiği halde mülakatlardan 23 kez elenmek en büyük insan hakkı ihlalidir” dedi.

    Son mülakatın sonuçlarının yerel seçim sonrasında açıklanacağı, böylelikle aileler üzerinde baskı yaratılmak istendiği iddialarına işaret eden Çakırözer, “Mülakatlar seçimlerden önce açıklanmalı. İş kaygısı oy devşirme aracı yapılmamalı” dedi.

    ÇOCUK SAYISINI SORDULAR

    23 kez mülakata girmesine karşın bir türlü işe alınmayan Ferdi Çakmak, arazileri kamulaştırılırken kendilerine iş sözü verildiğini, mülakatlarda bundan ötürü avantajlı olmaları gerekirken kendisinin ve aynı durumda olan arkadaşlarının elendiğini belirten Çakmak, konuyu yargıya taşıdı. Açtığı dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine bir süre önce “kendisine özel” düzenlenen bir mülakata daha katıldığını anlatan Çakmak, “Evli misin, kaç çocuğun var, yaşın kaç, baban ne iş yapıyor” sorularının ardından “Çıkabilirsin” diye uğurlandığını, kısa süre sonra da elendiği bilgisinin verildiğini kaydetti.

    "LİSTELER YUKARIDAN YAPILIYOR"

    18 kez girdiği mülakatı aşamayan Kurtuluş Hoş da mülakatların göstermelik olduğunu vurgulayarak, “Partizanlık yapılıyor. Burada mülakat yapanların da bir etkisi yok aslında, listeler yukarıda yapılıyor” dedi. Kendisinin de konuyu yargıya taşıdığını, davanın sonuçlanmasını beklediğini anlatan Hoş, yılmadığını, 14 Mart’ta 19’uncu kez mülakata gireceğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

    KPSS’den 85, mülakattan 55 puan aldı, tercih hakkı bile yok

    KPSS’den 85, mülakattan 55 puan aldı, tercih hakkı bile yok

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    FIFA Etik Kuralları, Yıldırım Demirören'e futboldan men öngörüyor
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Beka sorunu mu, bakiye sorunu mu?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Neden özelleştirdiniz?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Hegemonya savaşı kızışırken: Puzzle’ın parçalarını kim toplayacak?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Evlilik nedeni ile iş sözleşmesi feshi bir yıl içinde yapılmalıdır

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Çöken sadece bina mı?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB’e çağrı: ‘Telkin’ değil ‘Bilim yoluyla eğitim’

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Başka Bir Sanat Mümkün Mü?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Catia
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi
    İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi

    Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 4 milyona dayanırken işsizlik oranı, yüzde 12,3'e yükseldi.

    Ankara'da HDP'lilerin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı
    Ankara'da HDP'lilerin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı

    Ankara'da HDP üye ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

    Şaibeli mülakatlara yenisi eklendi: İşçilere “muhaliflikten” veto
    Şaibeli mülakatlara yenisi eklendi: İşçilere “muhaliflikten” veto

    Eskişehir’deki Eti Maden Kırka Bor İşletmesi’nde çalışmak için mülakata giren Ferdi Çakmak 23, Kurtuluş Hoş ise 18 kez elendi.

    FIFA Etik Kuralları, Yıldırım Demirören'e futboldan men öngörüyor
    FIFA Etik Kuralları, Yıldırım Demirören'e futboldan men öngörüyor

    FIFA Etik Kuralları, İddaa ihalesine giren TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in futbol faaliyetlerinden men edilebileceğini ortaya koyuyor.

    GÜNCELLENDİ
    Antep'te iki fabrikanın işçileri birlik oldu, iş bırakıp ek zam aldı
    Antep'te iki fabrikanın işçileri birlik oldu, iş bırakıp ek zam aldı

    Antep'te Boyar Kimya ve Flament Tekstil'de patronun yüzde 10’luk zam önerisine iş bırakarak karşılık veren işçilerin ücretlerine yüzde 26 zam yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Metal işçileri: Patronların kârı eksilmesin diye işçi mağdur ediliyor
    Metal işçileri: Patronların kârı eksilmesin diye işçi mağdur ediliyor

    Kocaeli'de kısa çalışma ödeneğine başvuran fabrikalarda işçilerin ücretleri düştü, işçiler karın tokluğunun altında bir rakama mahkum edildi.

    İngiltere'de binlerce öğrenci iklim değişikliğine karşı ders bırakıyor
    İngiltere'de binlerce öğrenci iklim değişikliğine karşı ders bırakıyor

    İngiltere'de binlerce öğrenci, iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla bugün öğleden sonra ders bırakma eylemi yapacak.

    Küba: ABD, Venezuela’ya karşı özel kuvvetlerini Karayipler’e taşıdı
    Küba: ABD, Venezuela’ya karşı özel kuvvetlerini Karayipler’e taşıdı

    Küba'dan yapılan açıklamada ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale için özel kuvvetlerini Karayipler'e taşıdığı iddia edildi.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Yönetmen Ezel Akay: Bizim akıllarımız, onların oyuncağı!
    Yönetmen Ezel Akay: Bizim akıllarımız, onların oyuncağı!
    Galatasaray Benfica’ya 2-1 yenildi
    Galatasaray Benfica’ya 2-1 yenildi
    Afrika'da uzun aradan sonra 'kara panter' görüntülendi
    Afrika'da uzun aradan sonra 'kara panter' görüntülendi
    "Her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuluyor"
    "Her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuluyor"
    ‘Nihat Zeybekci seçilmese de projeleri dayatılacak’
    ‘Nihat Zeybekci seçilmese de projeleri dayatılacak’

    ŞPO ve EGEÇEP, AKP’nin İzmir Adayı Nihat Zeybekci’nin seçilmese de açıklanan projelerin tepeden inme bir şekilde kentin gündemine sokulacağını söyledi

    Donör bekleyen Öykü Arin'den çağrı: Korkacak bir şey yok iyileşiyorsun
    Donör bekleyen Öykü Arin'den çağrı: Korkacak bir şey yok iyileşiyorsun

    İlik nakli için uygun donör aranan Öykü Arin ve anne Eylem Şen’den çağrı var: Korkacak bir şey yok, iyileşiyorsun.

    İnşaatta yaşanan kriz Adana İnşaat Fuarına yansıdı
    İnşaatta yaşanan kriz Adana İnşaat Fuarına yansıdı

    Geçtiğimiz yıllarda hareketli geçen Adana İnşaat Fuarı alanı bu yıl ortadan ikiye bölündü. Stantların yarısı hiç kullanılmadı.

    3600 ek gösterge vaadi daha kaç seçim görecek?
    3600 ek gösterge vaadi daha kaç seçim görecek?

    KESK 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu emekçilerini kapsamasını ve taban aylığının yükseltilmesini talep ediyor.

    Elazığ'da pazarın nabzı: Sadece karnımızı doyurmak için çabalıyoruz
    Elazığ'da pazarın nabzı: Sadece karnımızı doyurmak için çabalıyoruz

    Elazığ’da salı ve perşembe pazarlarında halkın nabzını tuttuk. Sebze ve meyve fiyatları halkın cebini yakmaya devam ediyor.

    Annesini “trafik cinayeti”nde kaybeden Orçun Benli adalet arıyor
    Annesini “trafik cinayeti”nde kaybeden Orçun Benli adalet arıyor

    Annesi Ferahnaz Benli'yi 'trafik cinayeti'nde kaybeden Orçun Benli ve ailesi, sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor ve adalet çağrısı yapıyor.

    Engelliler görünür olmak istiyor: Yerel yönetimlerin karnesi iyi değil
    Engelliler görünür olmak istiyor: Yerel yönetimlerin karnesi iyi değil

    Toplumun yüzde 10’unu kapsamasına rağmen yerel yönetimlerde görünür olmayan engelliler, belediye meclislerinde daha çok görünür olmak istiyor. 

    'Trump, ulusal acil durum ilan edecek'
    'Trump, ulusal acil durum ilan edecek'

    ABD'nin güney sınırı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal acil durum ilan edeceği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar 'aşkın kanunu'nu yeniden yazdı
    Kadınlar 'aşkın kanunu'nu yeniden yazdı

    Pek çok ilde kadınlar 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasıyla kadına dönük şiddete tepki gösterdi.

    Sudan’da hükümetin istifası talebiyle eylemler sürdü
    Sudan’da hükümetin istifası talebiyle eylemler sürdü

    Sudan’da Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif ittifakın çağrısı üzerine halk yine sokaklara çıkarak hükümetin istifasını istedi.

    Binali Yıldırım: Katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün
    Binali Yıldırım: Katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün

    AKP İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un en büyük probleminin hızlı şehirleşme olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’nin çağrısıyla yapılan Ortadoğu Konferansında hedef İran
    ABD’nin çağrısıyla yapılan Ortadoğu Konferansında hedef İran

    ABD’nin çağrısı ile toplanan Ortadoğu Konferansı Polonya’da başladı. Konferansın temel gündemini İran’a dönük yaptırımlar oluşturuyor.

    GÜNCELLENDİ
    Maden Kanunu Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
    Maden Kanunu Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

    Meclis'te görüşülen, Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan seçim manifestolarını değerlendirdi
    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan seçim manifestolarını değerlendirdi

    Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan ile yerel seçim manifestolarını ve EMEP'in çağrısını konuştuk.

    İngiltere parlamentosu, Brexit önergesini reddetti
    İngiltere parlamentosu, Brexit önergesini reddetti

    İngiltere parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve yeniden müzakere sürecine destek veren önergeyi reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    İYİ Parti: İdris Naim Şahin'in adaylığının gerçekleşmesi mümkün olmadı
    İYİ Parti: İdris Naim Şahin'in adaylığının gerçekleşmesi mümkün olmadı

    AKP hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin, İYİ Partinin Ordu Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Daha sonra ise geri çekildi.