İddaa ihalesiyle tartışılan TFF, KDK’den belge de saklamış!

Birkan BULUT

Ankara

'İddaa' ihalesine girmesi tartışmalara neden olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demiören’in, Kamu Denetçiliği Kurumundan belge sakladığı ortaya çıktı. Federasyonun “Kamu Denetçiliği Kurumunca TFF hakkında inceleme ve araştırma yapma cihetine gidilmesi durumunda ise TFF’nin UEFA ve FIFA tarafından uluslararası futbol hukukunun ihlal edilmesi şeklinde değerlendirilebileceği” savunması ise dikkat çekti.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Demirören Grubunun Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören’ın Futbol Disiplin Talimatı’na rağmen “İddaa” ihalesine girmesi tartışmalara neden olmuştu. Demirören’in istifa edip etmeyeceği tartışmaları sürerken Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2018 yıllık raporunda TFF’nin hakem ve yöneticilerin ihraç edilmesine ilişkin istenen belgeleri göndermediği ortaya çıktı. 2016 yılından bu yana TFF’de çok sayıda hakemin ve eski yöneticinin ihraç edildiği belirtilen raporda, kurumda yapılan haksız fesihler nedeniyle KDK’ye yapılan başvuruların arttığı ve başvuruların tamamında başvuran lehine tavsiye kararı verildiği kaydedildi.

KDK: FEDERASYON ISRARINI SÜRDÜRDÜ

Federasyonun başvurular ile ilgili istenilen hiçbir belgeyi Anayasa’da hüküm altına alınmasına rağmen KDK’ye vermediği belirtilen rapora göre, federasyona yazılan yazılarda Anayasa’nın ‘Sporun Geliştirilmesi Ve Tahkim’ başlıklı maddesinde kanun koyucu tarafından YSK’nin kararlarına karşı her türlü başvuru yolu kapatılırken tahkim kurulu kararlarına karşı sadece yargı yolu kapatılarak yargı haricindeki hak arama yollarının açık bırakıldığı bildirildi. Ancak işlem, eylem, tutum ve davranışlarının KDK’nin görev alanına girdiği hatırlatılmasına rağmen federasyon belge göndermeme ısrarını sürdürdü.

AMAN UEFA VE FIFA DUYMASIN!

Federasyonun raporda yer verilen savunması ise dikkat çekti. KDK, “TFF’nin Anayasanın 59 uncu maddesi uyarınca futbol faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği, tahkim kurulu kararlarının ise kesin olduğu ve bu kararlara karşı yargı yoluna başvurulamayacağı, bunun yanı sıra TFF’nin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan idare kavramı ve kamu hizmeti kavramı içine dahil edilemeyeceği, Kamu Denetçiliği Kurumunca TFF hakkında inceleme ve araştırma yapma cihetine gidilmesi durumunda ise TFF’nin UEFA ve FIFA tarafından uluslararası futbol hukukunun ihlal edilmesi şeklinde değerlendirilebileceği belirtilerek istenen bilgi ve belgelerin temin edilemeyeceği” şeklindeki yanıtlarla taleplerinin karşılıksız bırakıldığını aktardı.