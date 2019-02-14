14 Şubat 2019 22:13
Gerede'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Bolu Gerede’de D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle trafik kazası yaşandı. 15 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Bolu'nun Gerede ilçesinde, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 15 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Yol ulaşıma kapanırken, olay yerine UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahalede bulundu. (Bolu/DHA)
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