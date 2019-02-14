Tepkiler havayı kirletme 'özgürlüğü' veren maddeyi geri çektirdi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maden yasasından termik santrallere 2 yıl daha havayı kirletme özgürlüğü veren madde tepkiler üzerine geri çekildi.

Meclis’te görüşülen Maden yasasının termik santrallere 2 yıl daha filtre takmadan çalışma izni veren 45. maddesi, yaşam alanı savunucuları ve yöre halkının tepkisi üzerine kanun metninden çıkarıldı. Söz konusu madde Meclis'te grubu bulunan AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin ortak önergesi ile geri çekildi.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Maden Kanunu ve Bazı Kanunlar Hakkında değişiklik öngören Torba Yasa Tasarısı tasarısı, 10 adet termik santrale baca gazı filtresi olmadan 2 yıl daha faaliyetini sürdürmesine izin veren bir madde de içeriyordu. Madde 45'e göre Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Şırnak ve Zonguldak'ta bulunan 10 santrale 2021 yılının sonuna kadar filtresiz çalışma muafiyeti sağlanacaktı. Buna göre, yasal sınırların üzerinde kirletici salan eski termik santraller, 2021 sonuna kadar yasal olarak faaliyetine devam edebilecekti. Yasa maddesinin kanun metninden çıkarılmasıyla birlikte söz konusu santraller Aralık 2019'a kadar çevre yatırımlarını tamamlamak zorunda kalacak.

60 BİN İMZA TOPLANMIŞTI

Filtre, baca gazı arıtma tesisi, kül barajı gibi çevre yatırımlarına 2 yıl daha erteleme getiren 45. Madde’den faydalanacak kömürlü termik santrallerin bulunduğu bölgelerdeki yerel gruplar, yaşam alanı savunucuları change.org aracılığı ile bir imza kampanyası başlatmıştı.

Kampanyaya üç gün gibi kısa bir sürede, 60 bin kişi katılmıştı. Birçok sanatçıyla birlikte taraftar grupları da kampanyanın çağrısına katılarak, #temizhavahaktır #2yılbeklemez’ etiketleri ile çağrıya destek vermişti. Toplanan 60 bin imza Meclisteki siyasi parti gruplarına iletilmişti.

ÇOĞU CİNER, ÇELİKLER VE KONYA ŞEKER'E AİT

Kükürt giderim tesisleri bulunmayan bu santrallerin üçü Çelikler Holding, ikisi Konya Şeker Enerji'ye ait. Diğer santraller Bereket Enerji, Ciner Enerji /GSD Holding, Kardemir AŞ ve Elektrik Üretim AŞ'ye ait görünüyor.

Yine aynı çalışmaya göre, bu listede yer almayan ve kükürt giderimi tesisi bulunan Çayırhan / Ankara, Yatağan / Muğla, Yeniköy / Muğla, Kemerköy / Muğla, Orhaneli / Bursa, Afşin Elbistan B/ Kahramanmaraş gibi santraller da kükürt giderim tesisleri tam verimle çalışmayıp bu nedenle sınır değerleri karşılayamıyor.

Çayırhan Santrali Ciner Grubu'na bağlı Park Termik, Yatağan Santralı Bereket Enerji, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri IC Enerji-LİMAK Enerji, Orhaneli santrali Çelikler Enerji tarafından devralınmıştı. Afşin Elbistan B Termik Santrali ise Elektrik Üretim AŞ'ye ait. (HABER MERKEZİ)

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