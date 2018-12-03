Engelliler: EÅŸit hak talebimiz karÅŸÄ±lanmÄ±yor

Engelli Ã¶rgÃ¼tleri, 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ankara GÃ¼venparkâ€™ta basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenledi.

Engelliler Konfederasyonu, Türkiye Körler Federasyonu, Zihinsel Engelliler Federasyonu, AltÄ±nokta Körler DerneÄŸi ve Türkiye Sakatlar DerneÄŸi Ankara Åžubesi, 3 AralÄ±k Dünya Engelliler Günü dolayÄ±sÄ±yla Ankara Güvenpark’ta basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. AçÄ±klamaya HDP Ä°zmir milletvekili Serpil Kemalbay da katÄ±ldÄ±. Polisin engellemek istediÄŸi açÄ±klama, engellilerin Ä±srarÄ± sonucu yapÄ±labildi.

AçÄ±klamayÄ±, Engelliler Konfederasyonu BaÅŸkanÄ± Turhan Ä°çli okudu. Ä°çli, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Engelliler Bildirisi’nin üzerinden 43 yÄ±l, bildirinin Türkiye’de kabul edilmesinin üzerinden ise 12 yÄ±l geçtiÄŸini belirterek buna raÄŸmen engellilerin herkesle eÅŸit haklara sahip olma taleplerinin karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. EÄŸitimden istihdama, siyasete, bütün toplumsal yaÅŸam alanlarÄ±nda engellilerle engelli olmayanlar arasÄ±ndaki büyük eÅŸitsizliÄŸin devam ettiÄŸini dile getiren Ä°çli, engellilere karÅŸÄ± önyargÄ±larÄ±n ve ayrÄ±mcÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±n da bütün acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla sürdüÄŸünü söyledi.

‘ENGELLÄ° AYLIÄžI KRÄ°TERLERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMELÄ°’

Engellilerin bugün acilen karÅŸÄ±lanmasÄ± gereken taleplerinin olduÄŸunu ifade eden Ä°çli, bu taleplerin baÅŸÄ±nda engelli bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± ve engelli aylÄ±ÄŸÄ± kriterlerinin deÄŸiÅŸtirilmesinin geldiÄŸini söyledi. Ä°çli, “Bugün engellilere bakÄ±m aylÄ±ÄŸÄ± ödenmesi için aile gelirinin kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen bölümünün asgari ücretin üçte ikisinin altÄ±nda olmasÄ±, engelli aylÄ±ÄŸÄ± alabilmek için ise asgari ücretin üçte birinin altÄ±nda olmasÄ± ÅŸartÄ± aranmaktadÄ±r. Hiçbir geliri olmayan engelli bir birey, diÄŸer aile bireylerinin geliri nedeniyle gelir sahibi olarak görülmekte; engelli aylÄ±ÄŸÄ± ve bakÄ±m ücreti hakkÄ±ndan yararlanamamaktadÄ±r. Ä°ki yÄ±l önce TBMM bu koÅŸulu 65 yaÅŸÄ±n üzerindeki vatandaÅŸlar için kaldÄ±rÄ±rken engellilerin bu yöndeki talepleri reddedilmiÅŸtir. Bu nedenle ÅŸart koÅŸulan gelir düzeyinin hesaplanmasÄ±nda aile geliri yerine engellinin bireysel geliri esas alÄ±nmalÄ±dÄ±r” dedi.

‘2019’DA KAMUDA 5 BÄ°N ENGELLÄ° Ä°STÄ°HDAM EDÄ°LSÄ°N’

Bir diÄŸer taleplerinin ise geçtiÄŸimiz yÄ±l iktidar tarafÄ±ndan sözü verilen, 5 bin engelli kamu personeli istihdamÄ± olduÄŸunu dile getiren Ä°çli, bu sözün tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yerine 2 bin 500 engelli kamu personelinin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°çli, 2019 yÄ±lÄ±nda bu açÄ±ÄŸÄ±n kapatÄ±lmasÄ± için en az 5 bin engelli kamu personelinin istihdam edilmesini istedi. En çok kamu personeli açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nda bulunduÄŸuna dikkat çeken Ä°çli, bin 500 öÄŸretmen atanmasÄ±nÄ± ve tercihlerde avukatlÄ±k, psikologluk, sosyologluk gibi mesleklere daha çok yer verilmesini talep etti.

‘KHK’LÄ° ENGELLÄ°LER Ä°ÅžE Ä°ADE EDÄ°LSÄ°N’

Engellilerin iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n bu kadar yüksek olduÄŸu koÅŸullarda yüzlerce engellinin de KHK’ler yoluyla ihraç edildiÄŸini hatÄ±rlatan Ä°çli, “Yüzlerce engelli masum olduklarÄ± kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± halde göreve döndürülmemiÅŸtir. KHK ile ihraç edilen ve hakkÄ±nda hiçbir soruÅŸturma yapÄ±lmayan veya aklanan engelliler görevlerine iade edilmelidir” dedi.

‘YÜZDE 40 SINIRI KALDIRILSIN’

Ä°çli, uzun yÄ±llardÄ±r köklü deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen SaÄŸlÄ±k Kurulu RaporlarÄ± YönetmeliÄŸi’nin hala yürürlükte olduÄŸunu söyleyerek, yönetmeliÄŸin vücut fonksiyon kaybÄ± deÄŸerlendirmesini bilimsel olmayan ölçütlere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Pek çok engellinin yüzde 40 sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± için haklarÄ±ndan yararlanamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ä°çli, SaÄŸlÄ±k Kurulu Raporu YönetmeliÄŸinin bir an önce deÄŸiÅŸtirilmesini ve rapor verme yetkisinin tÄ±p uzmanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra özel eÄŸitim, sosyal hizmet ve çalÄ±ÅŸma uzmanlarÄ±nÄ±n da katÄ±lacaÄŸÄ± bir kurula verilmesini istedi.(Ankara/EVRENSEL)

Kurumlardan 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamalarÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 15:50

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