Ä°zmir'de engelliler haklarÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Ä°zmir Bornova'da 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde bir araya gelen engelliler, haklarÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Ä°zmir’in Bornova ilçesinde, 3 AralÄ±k Dünya Engelliler Günü öncesinde bir araya gelen engelliler, haklarÄ± için yürüdü. Bornova Belediye BaÅŸkanÄ± Olgun Atilla’nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ, renkli görüntülere sahne oldu.

Bornova Büyükpark’taki Gençlik Merkezi önünde 3 AralÄ±k Dünya Engelliler Günü öncesinde bir araya gelen engelliler ve aileleri, engelli haklarÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak için yürüdü. YaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸe, Bornova Belediye BaÅŸkanÄ± Olgun Atilla da katÄ±ldÄ±. Ellerinde, "En büyük engel sevgisizliktir", "Fark et, kabul et, bizimle yürü", "Herkes için engelsiz bir dünya" dövizleri taÅŸÄ±yan grup, Bornova Belediyesi binasÄ±na kadar yürüdü. ArdÄ±ndan da tekrar baÅŸlangÄ±ç noktasÄ±na döndü. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi’nin engelli bandosu, kortejin önünde marÅŸlar çalarak, yürüyüÅŸe katÄ±lanlara keyifli anlar yaÅŸattÄ±. (Ä°zmir/DHA)

FotoÄŸraf: Davut Can/DHA

FotoÄŸraf: Davut Can/DHA

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