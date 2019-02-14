OHAL gitti, yasak kaldı: Ankara’da LGBTİ etkinlikleri hala yasak

Ankara’da LGBT etkinliklerine yönelik yasak, olağanüstü hal kalkmasına rağmen devam ediyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaptığı yazılı açıklamada, Ankara’da LGBTİ meselelerine odaklanan kamuoyuna açık kitlesel etkinliklere getirilen yasağın kaldırılması gerektiğini vurguladı.

HRW açıklamasında, LGBTİ’lere karşı ayrımcılık yapıldığını ve temel haklarının ihlal edildiğini, yasağın derhal kaldırılması gerektiğini de belirtti. Açıklamada, “Ankara’da uygulanan yasak Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan kanun önünde eşitlik hakkına saygı gösterme ve bu hakkı koruma yükümlülüğünün ihlali anlamına geliyor. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın da koruması altında. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin taraflarından olan Türkiye, barışçıl toplantıların yapılabilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü” denildi.

Yasak ilk olarak 2017 kasımında, olağanüstü hal (OHAL) koşullarında, süresiz olarak ilan edilmişti, ancak OHAL’in 2018 temmuzunda kaldırılmış olmasına rağmen, Ankara Valiliği yasağı sonlandırmamıştı. (HABER MERKEZİ)