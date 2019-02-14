14 Şubat 2019 12:34

Kocaeli Bağımsız adayı Reyhan Başaran Çınarlı Cemevini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Çınarlı Cemevini ziyaret etti.

Kocaeli Bağımsız adayı Reyhan Başaran Çınarlı Cemevini ziyaret etti

Fotoğraf: Evrensel

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    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, seçim çalışmaları kapsamında Çınarlı Cemevini ziyaret etti. Reyhan Başaran, "Alevi inanç kurumlarını yok saymadan, birlik içinde bu şehri yöneteceğiz" dedi.

    "BİRLİK İÇİNDE ŞEHRİ YÖNETECEĞİZ"

    Derince'de bulunan Çınarlı Cemevini ziyaretinde konuşan Başaran, uygulamayı planladıkları yerel yönetim anlayışını anlattı. Halk ile birlikte belediyeyi yöneteceklerini söyleyen Başaran, "Halk Meclislerimiz olacak ve bunun içinde her kesimden, her yerleşim yerinden, o yerelin temsilcileri olacak. Onlar yerelin özneline göre sorunlarını, projelerini Halk Meclisine getirecek ve İl Meclisi, Halk Meclisinin karşı çıktığı, onaylamadığı hiçbir şeyi karar altına alamayacak. Yurttaşlarımız gerekli gördüğünde seçtiği başkanı geri çekebilecek. Bütün Alevi inanç kurumlarını yok saymadan, birlik içinde bu şehri yöneteceğiz" diye konuştu.

    "PADİŞAHLIK ALEVİLERE ZARAR VERMİŞTİR"

    Başaran'ın ziyaretini önemsediklerini söyleyen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri ve Çınarlı Cemevi Başkanı Hüseyin Gülseven, "Hızır günlerindeyiz, diyoruz ki Hızır yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. Özgürlük istediklerini vurgulayan Gülseven, "Padişahlık sistemi Alevilere her zaman zarar vermiştir, bunu yüzyıllardır yaşadık, gördük. Artık böyle bir sistem istemiyoruz, özgürlük, demokrasi istiyoruz. Sanki Kocaeli'de iki parti yarışıyor havası yaratıyorlar, bunu kabul etmiyoruz. O yüzden sizin çıkışınız, alternatif olmanız çok önemli. Size 'En azından bir adayımız var' diyerek oy verebileceğiz. Mazlumdan yana, zalime karşı olan bir anlayışa sahibiz" dedi.

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