UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Benfica’yı ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam Portekiz’in Benfica ekibini konuk edecek.

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak.

Avrupa’da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz’den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya’dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turuna kaldı.

Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya’nın Bayern Münih, Hollanda’nın Ajax ve Yunanistan’ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

FERNANDO: BENFICA ZOR BİR TAKIM

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fernando ve Teknik Direktör Fatih Terim | Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Benfica'nın zor bir takım olduğunu belirterek "Dersimize iyi çalıştık. Taraftarımızın da desteğiyle çok iyi bir maç geçireceğiz. İyi bir skorla ayrılmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

TERİM: PORTO MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI SERGİLERSEK AVANTAJLI OLURUZ

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando ve Teknik Direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Benfica'nın çok iyi bir takım olduğunu belirten Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Porto maçlarını hatırlatarak "O performansı sergilersek tur için daha avantajlı oluruz. Benfica şu anda Porto'dan daha iyi bir durumda" dedi. Fatih Terim, "Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti ama orada sadece santrfor değil bazı eksiklerle oynadık. İnşallah, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica'yı geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

UEFA'ya bildirdikleri takım listesine değinen Fatih Terim, "Gelen takviyelerle daha iyiyiz. Aslında son 1 senedir bu kadar takviyeye alışık değiliz. O gün de bir bahane söylemedik, bugün hiç söylemeyiz. Muhakkak, Galatasaray oyun anlayışında özellikle kendi sahasında, aynı anlayışla yakın zamanda her yerde oynayacağız, rakip takıma kendi oyununu kabul ettirmek ister. Öyle oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. " şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray taraftarının kendisine her zaman anlayış gösterdiğini öne sürerek şöyle devam etti: Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Birtakım değişimler olacağını ifade ettik ve iki hedef göstermiştim, ocak ve haziran ayı diye. Ocakta ilk adımımızı attık, nasipse haziranda da tamamlayacağız planımızı. Bu oyun tarzını 1996-2000 arasında 1999'dan itibaren ben ve ekibim yerleştirdik. Ondan sonra hiç geriye gitmedik. Seyirci hep bu oyunu istedi. Böyle baktığımızda, devre arasındaki küçük bir değişikliğin bizi nerelere götüreceğini açıkça Trabzonspor maçında gördük. Onun üzerine koymaya çalışıyoruz.

İkili maçların planlarının farklı olabileceğini belirten Fatih Terim, "Kendi saha ve seyirci avantajınız hiç değişmez. Bunu kullanmak istiyoruz. Mümkünse Portekiz'e gol yemeden gitmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

BENFICA TEKNİK DİREKTÖRÜ LAGE: İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage | Fotoğraf: Metin Pala/AA

Benfica'nın teknik direktör Bruno Lage ise yaptığı basın toplantısında "Bu maça hazırlanmak için istenilen süre yoktu. Rakibi iyi analiz ettiğimizi ve buradan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Maça hazır ve motive durumdayız. Hafta sonu kendi sahamızda oynadık. Orada da ateşli bir ambiyans vardı. Bu ambiyansa hazırız" ifadelerini kullandı.

Pizzi ve Grimaldo gibi as oyuncularını İstanbul'a getirmeyen Lage, önlerinde uzun bir maraton olduğunu söyleyerek, "Aralık, ocak, şubat ayları yoğun geçiyor. Oyuncuların yaşları, performansları gibi çeşitli durumları göz önüne alınarak bu karar verildi. Oynayacak her oyuncuya güveniyorum" açıklamalarını yaptı.

HARIS SEFEROVIC: KAZANMAK İÇİN GELDİK

Benfica'nın İsviçreli forveti Haris Seferoviç | Fotoğraf: Metin Pala/AA

Benfica'nın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic de maçtan iyi bir skor beklediklerini belirterek "Ateşli bir atmosfer olacak ama kendimize güveniyoruz. İyi bir formumuz var. İyi bir oyun ortaya koyacağız. Buraya kazanmak için geldik. Karşımızda da bizim gibi düşünen bir takım var ve bu yüzden büyük bir maç olacak" dedi.

GALATASARAY'DA MITROGLOU LİSTEDE YOK

Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği listede ismi yer almayan Benfica’nın eski golcüsü Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama’yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir’in ismi listede yer almadı.

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano, son antrenmanda takımla çalıştı.

BENFICA’DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray’ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul’a getirmedi.

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

RÖVANŞ 21 ŞUBAT’TA

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz’de oynanacak.

Başkent Lizbon’daki Luz(Işık) Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DAKİ 278. MAÇI

Galatasaray, Benfica karşısında Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

2000'DE ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi. (AA)

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