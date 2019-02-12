Fenerbahçe, Zenit’i tek golle geçti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit’i ağırlayan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan maçın tek golü 21. dakikada Islam Slimani’den geldi. Rus ekibi 44. dakikada Robert Mak’ın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Fenerbahçe böylece rövanş öncesi avantaj elde etti. Rövanş maçı 21 Şubat’ta St. Petersburg’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden bir diğer Türkiye takımı Galatasaray, perşembe günü evinde Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Maç, 20.55’te başlayacak. (SPOR SERVİSİ)